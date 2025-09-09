GENERANDO AUDIO...

El 13 de septiembre de 1985 fue lanzado “Super Mario Bros.”. Foto: Gettyimages

“Super Mario Bros.” fue lanzado en Japón el 13 de septiembre de 1985 y revolucionó la industria de los videojuegos. Se trató de uno de los primeros títulos donde el protagonista avanzaba de forma horizontal en la pantalla, con escenarios llenos de color.

Antes de convertirse en Mario, el personaje fue presentado en 1981 como “Jumpman” en el arcade “Donkey Kong”. Dos años después adoptó oficialmente su nombre en “Mario Bros.”, pero fue con el debut en la consola Famicom de Nintendo (conocida en el mundo como NES) que alcanzó la fama, vendiendo más de 40 millones de copias.

“Super Mario Bros.” y el “accidente feliz” que marcó generaciones

De acuerdo con Alexis Bross, coautor del libro “Générations Mario”, la creación del personaje fue casi un “accidente feliz”. Su diseño respondió a limitaciones técnicas: un overol azul para distinguir mejor sus movimientos y una gorra roja para evitar dibujar el cabello.

Con el paso del tiempo, Mario protagonizó franquicias exitosas como Mario Kart, Mario Tennis y Mario Golf, además de dar el salto de los gráficos 2D a los 3D en 1996 con la Nintendo 64.

Del videojuego al cine y los parques temáticos

El impacto de Mario trascendió más allá de las consolas. En 2023, “Super Mario Bros: La película” recaudó más de 1,300 millones de dólares en taquilla, consolidándose como uno de los mayores éxitos de la animación reciente. La secuela ya está confirmada para 2026.

Nintendo también expandió su universo con parques temáticos en Japón y Estados Unidos, además de lanzar productos que van desde relojes de lujo hasta mochilas escolares y sets de Lego.

Mario, entre nostalgia y adaptación

A 40 años de su debut, Mario dejó de ser solo el héroe que rescata princesas. Con la aparición de personajes femeninos fuertes en los videojuegos de Nintendo, la franquicia se adapta a nuevas generaciones y refleja los cambios de la sociedad.

Rhys Elliott, analista de Alinea, asegura que el plomero cuenta con una ventaja especial: “la nostalgia de los padres”, quienes transmiten su gusto a los hijos.

Mientras los gamers esperan una nueva entrega en 3D, la última fue Super Mario Odyssey en 2017, el personaje sigue siendo una figura entrañable y cercana, capaz de unir a varias generaciones frente a la pantalla.