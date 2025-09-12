“Super Mario Galaxy: La película”: fecha de estreno y video

GENERANDO AUDIO...

“Super Mario Galaxy: La película”. Foto: X (@UniversalMX)

Nintendo anunció la fecha de estreno de “Super Mario Galaxy: La película”, la cual quedó agendada para abril de 2026. A esto, se agregó un video de poco menos de un minuto, donde Mario está tomando una siesta y acompañado por la inconfundible melodía que lo caracteriza.

Este nuevo trabajo cinematográfico es la secuela de “Super Mario Bros: La película” que se estrenó en México el 5 de abril de 2023. Ante su rotundo éxito en taquilla, fue que se decidió añadir la segunda parte.

Fecha de estreno de “Super Mario Galaxy: La película”

Hasta el momento, “Super Mario Galaxy: La película” sólo confirmó el mes y año (abril de 2026), pero en cuanto al día exacto aún no hay nada, por lo que los fans y medios de comunicación seguirán a la espera.

¿De qué trata “Super Mario Galaxy: La película”?

Chris Meledandri, productor de esta película, dijo que se inspiró en la saga Galaxy del famoso videojuego. Sin embargo, también comentó que “habrá sorpresas”. De este modo, la nueva cinta no necesariamente será reflejo al 100% del juego, pero podría haber muchas pistas sobre cómo será.

¿De qué trata el videojuego de Super Mario Galaxy?

El 2 de octubre de 2025 es el lanzamiento del videojuego Super Mario Galaxy, donde Bowser ataca el Festival de las Estrellas, rapta a la princesa Peach y pone a la galaxia en peligro.

La aventura es restaurar el Planetarium del Cometa y rescatar a la princesa en compañía de Rosalina y los Destellos, los protectores del cosmos. Se debe utilizar potenciadores como el champiñón abeja para volar, el champiñón fantasma para flotar y atravesar ciertos tipos de barreras, entre otros.

Este viaje atmbién ofrece una gran resolución de imágenes e interfaz de usuario mejorados, así como un contenido adicional para quienes tienen la consola de Nintendo Switch.