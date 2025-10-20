¿Tenías tarea? Canva se cae a nivel mundial; ya trabajan en la falla

GENERANDO AUDIO...

Si tienes que entregar alguna tarea este lunes, podrías enfrentarte a una mala noticia, pues según reportes, el servicio de la plataforma Canva se cayó a nivel mundial, mientras que ya trabajan para recuperarlo.

A través de su cuenta de X, la empresa australiana acotó que “no es la situación ideal ahorita, pero trabajamos en ello”, con una imagen en la que afirma que “Canva no está disponible en este momento”.

¿Qué le pasó a Canva?

Este lunes, la plataforma Canva quedó fuera de servicio por alguna razón aún desconocida a nivel mundial, mientras la empresa ya trabaja en su recuperación, según acotó a través de su cuenta de X.

En su cuenta oficial, la plataforma acotó que sus usuarios pueden conocer el estado del servicio a través de la página www.canvastatus.com, así como a través de sus redes sociales.

Mientras que en el portal creado para informar sobre la situación de sus servicios, Canva asegura que la interrupción de la plataforma afecta solo a algunos usuarios, sin ofrecer más detalles respecto a qué se debe la falla, ni qué cuentas son las afectadas. Toda vez que, al intentar ingresar, la plataforma redirige a la página de acceso, donde aparece una leyenda de que esta se encuentra momentáneamente fuera de servicio.

De igual forma, aseguró en su reporte de la 1:40 hora de México (18:40 hora local), que “nuestro equipo investiga activamente el problema y trabaja para restablecer el acceso completo lo antes posible”.