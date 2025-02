TikTok ha puesto a disposición de los usuarios de Estados Unidos la descarga de los kits de paquetes de Android (APK) de la red social desde su sitio web oficial, para que puedan volver instalar o actualizar la plataforma de ByteDance en sus dispositivos Android, a pesar de que continúa sin estar disponible en las principales tiendas de aplicaciones móviles como Play Store y App Store.

La red social china estuvo fuera de servicio en Estados Unidos de forma temporal el 19 de enero, después de que el Tribunal Supremo estadounidense avalara una ley que estipulaba la suspensión de la plataforma al considerarla una amenaza para la seguridad de los norteamericanos.

Aunque TikTok restableció sus servicios rápidamente en dicho país, la red social fue eliminada de las tiendas de aplicaciones móviles App Store de Apple y Play Store de Google en Estados Unidos, de la mano de otras apps también propiedad de ByteDance, como CapCut y Marvel Snaps.

Días después, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto que retrasó la prohibición de TikTok en Estados Unidos durante 75 días, de cara a ofrecer a ByteDance más tiempo para llegar a un acuerdo para resolver las preocupaciones estadounidenses de seguridad. Sin embargo, desde entonces, la red social continúa excluida de App Store o Google Play.

Ahora, TikTok ha compartido que los kits de paquetes de Android de la red social están disponibles para su descarga desde su sitio web oficial, de manera que los usuarios estadounidenses pueden tener acceso a la plataforma para instalarla de nuevo en sus dispositivos Android como una descarga lateral, en lugar de desde Google Play.

Así lo ha trasladado la compañía a través de una publicación en su cuenta de TikTok Policy en X (antigua Twitter), donde ha señalado que se trata de una opción para “mejorar las formas” de que la comunidad de usuario continúe utilizando la red social.

We're enhancing ways for our community to continue using TikTok by making Android Package Kits available at https://t.co/JoNVqKpnrS so that our U.S. Android users can download our app and create, discover, and connect on TikTok.



