Trump se reúne con líderes de tecnología e IA. FOTO: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reunió este jueves a algunos de los principales líderes de la industria tecnológica en una cena celebrada en el Jardín de Rosas de la Casa Blanca. Entre los asistentes estuvieron Mark Zuckerberg (Meta), Bill Gates (Microsoft), Tim Cook (Apple), Sundar Pichai y Sergey Brin (Google), Sam Altman (OpenAI), así como directivos de Oracle, AMD, Blue Origin, Micron Technology y Palantir.

En el caso de Elon Musk, líder de Tesla, SpaceX y xAI, no apareció en la lista de invitados, pese a su cercanía pasada con el mandatario. Musk señaló más tarde en su red social X que “fue invitado, pero lamentablemente no pudo asistir” y que envió a un representante.

Una relación renovada con Silicon Valley

Tras un periodo de tensiones en su primer mandato, Trump ha estrechado vínculos con Silicon Valley en su regreso a la Casa Blanca. Su administración ha impulsado políticas favorables al sector, con especial énfasis en la inteligencia artificial (IA) y las criptomonedas, al mismo tiempo que abandona las restricciones heredadas del expresidente Joe Biden.

Ese mismo día, la primera dama Melania Trump encabezó un evento en la Casa Blanca sobre educación en IA, donde afirmó: “Los robots están aquí. Nuestro futuro ya no es ciencia ficción”.

El presidente también ha nombrado a David Sacks como zar de la IA y las criptomonedas de la Casa Blanca, y promueve un plan con más de 90 recomendaciones que incluye flexibilizar normas ambientales y expandir las exportaciones de hardware y software de IA a países aliados.

Trump anuncia arancel a los semiconductores

Durante la cena con los ejecutivos, Trump anunció que Estados Unidos impondrá “muy pronto” un arancel considerable a los semiconductores, pieza clave en la competencia global por la IA.

“Impondremos un arancel muy pronto. No es un arancel tan alto, pero sí bastante considerable”, dijo el presidente.

En agosto, Trump ya había adelantado su intención de aplicar un gravamen del 100% a chips y semiconductores importados, aunque sin precisar una fecha de entrada en vigor.

El mandatario aclaró que empresas que produzcan en Estados Unidos no se verán afectadas: “La buena noticia para compañías como Apple es que si construyes fábricas aquí o te has comprometido a hacerlo, no tendrás que pagar”.

Inversiones en suelo estadounidense

Gigantes tecnológicos han respondido a la presión de Washington con planes de inversión en territorio nacional. Apple prometió 600 mil millones de dólares en cuatro años, mientras que Micron Technology proyecta 200 mil millones. Por su parte, Mark Zuckerberg dijo al presidente estadounidense que su compañía invertiría al menos 600 mil millones de dólares en los próximos años para infraestructura e innovación.

El sector de los semiconductores ha sido uno de los principales puntos de fricción entre Estados Unidos y países productores como China y Taiwán. Washington ya revocó la autorización a TSMC para exportar a China sin licencia, y Nvidia no pudo vender sus chips H20 en el mercado chino pese a diseñarlos bajo normas estadounidenses.

Disputa legal por aranceles

El impulso a la manufactura en Estados Unidos es una de las prioridades de Trump, que ha impuesto aranceles a distintos sectores para desalentar importaciones y fortalecer la producción nacional. Sin embargo, algunos de estos gravámenes han sido declarados ilegales por tribunales federales, al considerar que un presidente no tiene autoridad para decretar tarifas generalizadas.

El gobierno de Trump llevó el caso a la Corte Suprema esta semana, en busca de una resolución definitiva que le permita avanzar con su política comercial.