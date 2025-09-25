Trump confirma acuerdo que asegura la permanencia de TikTok en EE. UU.

GENERANDO AUDIO...

Trump firma orden ejecutiva para mantener a TikTok. FOTO: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la emisión de una orden ejecutiva que permitirá preservar el funcionamiento de TikTok en el país, plataforma utilizada por más de 170 millones de estadounidenses.

“Tenemos un orden ejecutivo sobre TikTok desde los primeros días de su administración”, indicó al precisar que el proyecto está a cargo del vicepresidente Vance y su equipo, quienes supervisarán el cumplimiento de las disposiciones de seguridad de datos.

TikTok seguirá operando bajo reglas de protección de datos

El mandatario explicó que el objetivo es asegurar que la plataforma pueda continuar activa sin comprometer la información de sus usuarios.

“La empresa estará valorada en unos 14 mil 000 millones de dólares… lo más importante es que protege la seguridad de los datos de los estadounidenses. Garantiza que TikTok siga siendo accesible, y en cuanto al algoritmo, este acuerdo garantiza que los inversores estadounidenses controlarán el algoritmo”. Donald Trump, presidente de EE. UU.

“Han encargado al equipo de su administración, liderado por el vicepresidente Vance, de asegurarse de que podamos preservar TikTok como una plataforma para los 170 millones de americanos que lo usan, mientras aseguran que sus datos estén bien protegidos, como requerido por la ley”, dijo.

Con este nuevo marco legal, se implementará un acuerdo que, en palabras del propio presidente, “salvará a TikTok y asegurará que pueda operar a salvo y con seguridad”.

Relación con China en el centro del debate

El anuncio se da en medio de las tensiones por el manejo de datos y el rol de empresas tecnológicas chinas en Estados Unidos. En este contexto, el presidente mencionó su comunicación con su homólogo chino, Xi Jinping.

“Tuve una muy buena conversación con el presidente Xi. Tengo mucho respeto por él. Espero que él tenga mucho respeto por mí también”, señaló.

TikTok y su impacto en Estados Unidos

TikTok es una de las aplicaciones más populares en Estados Unidos, utilizada principalmente por jóvenes. El debate sobre su permanencia en el país ha generado discusiones en el Congreso, con posturas encontradas entre quienes advierten sobre riesgos de seguridad nacional y quienes defienden la libertad de expresión y el acceso a plataformas digitales.

El anuncio de la orden ejecutiva marca un nuevo capítulo en la relación entre la Casa Blanca, la tecnología y la geopolítica, en el que la seguridad digital y la cooperación internacional se mantienen como prioridades.