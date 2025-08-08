Vacaciones en Sint Maarten: aventura y paisajes inolvidables capturados por el HONOR 400 Pro

GENERANDO AUDIO...

Pusimos a prueba el HONOR 400 Pro en Sint Maarten | Foto: Alfredo Narváez

Sint Maarten es una isla que combina playas paradisiacas, atracciones para los amantes de la adrenalina, cultura caribeña y múltiples sitios ideales para tomarse fotos en vacaciones. Para demostrarlo, HONOR organizó una visita a este sitio turístico para comprobar que el HONOR 400 Pro puede ser un compañero de viaje para guardar recuerdos.

Así es Sint Maarten capturado por el HONOR 400 Pro

La isla de Sint Maarten es conocida por su mezcla entre herencia neerlandesa y francesa; sin embargo, este lugar cerca de Panamá ofrece mucho más que paisajes tropicales.

Desde las vistas panorámicas de Fort Louis hasta las playas de arena blanca como Mullet Bay y Philipsburg, cada rincón ofrece un colorido ideal para los turistas.

Imagen: Alfredo Narváez

Foto: Alfredo Narváez

Imagen: Alfredo Narváez

Foto: Alfredo Narváez

Imagen: Alfredo Narváez

Maho Beach es uno de los principales sitios turísticos de Sint Maarten, ya que los aviones pasan a pocos metros de la cabeza de los visitantes antes de aterrizar en el Aeropuerto Princess Juliana, a pocos kilómetros de la playa.

Poder fotografiar ese instante exacto en el que un Boeing roza el horizonte mientras las olas revientan en la orilla es una postal obligada y un reportero de Unotv.com pudo capturarlo con el HONOR 400 Pro.

Foto: Alfredo Narváez

Imagen: Alfredo Narváez

Gracias a su sistema de cámara y funciones potenciadas con inteligencia artificial, este dispositivo es capaz de capturar el momento exacto del sobrevuelo, congelando en alta definición una experiencia poco habitual.

Además, con la función de Zoom AI, el HONOR 400 Pro permite que las tomas de Maho Beach, el paseo en catamarán por Simpson Bay y las sesiones de snorkel en Creole Rock sean claras a pesar de estar lejos o bajo el agua.

Foto: Alfredo Narváez

Fotos: Alfredo Narváez (Izquierda: Sin Zoom AI – Derecha: Con Zoom AI)

Otra novedad del HONOR 400 Pro que se puso a prueba en Sint Maarten fue la herramienta Borrador AI. En playas como Orient Bay, puede haber elementos o personas en segundo plano que interrumpen el encuadre ideal.

Pero con este celular, se puede eliminar los elementos inesperados en la toma, dejando imágenes más limpias sin necesidad de recurrir a editores externos.

Fotos: Alfredo Narváez

Imágenes: Alfredo Narváez

Y cuando alguna foto quedó recortada por error, como las tomas espontáneas desde el catamarán o capturas del atardecer, la función de “Expansión AI” permite expandir la fotografía para que se pueda subir a Instagram.

El celular, apoyado por la inteligencia artificial, completa automáticamente los bordes, ampliando el cielo o el mar.

Foto original (Fuente: Alfredo Narváez)

Foto ampliada con HONOR 400 Pro (Fuente: Alfredo Narváez)

Foto original: Alfredo Narváez

Imagen ampliada con HONOR 400 Pro (Fuente: Alfredo Narváez)

Foto original (Alfredo Narváez)

Imagen ampliada con HONOR 400 Pro (Fuente: Alfredo Narváez)

El HONOR 400 permitió registrar los distintos puntos de Sint Maarten, corregir en segundos lo que antes tomaba minutos para poder guardar y compartir los mejores momentos de un viaje en vacaciones.

Grisha S. Heyliger-Marten, ministra de Turismo de la isla, recibió a la marca china y se mostró entusiasmada por la visita. “Mientras estén aquí, estoy deseando ver sus fotos. Estoy deseando ver las preciosas fotos que tomes de mi hermosa isla”, dijo..