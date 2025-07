GENERANDO AUDIO...

No dejes que tus vacaciones se arruinen por ciberdelincuentes | Foto: Getty Images

Los ciberdelincuentes aprovechan las vacaciones de verano para difundir estafas en internet con las que se aprovechan de tu ilusión por encontrar ofertas únicas para tus viajes, según expertos de la empresa de ciberseguridad ESET Latinoamérica, quienes también alertaron por posibles fraudes que puedes enfrentar cuando ya estés viajando o en tu destino.

Cabe destacar que el los fraudes de viajes son uno de los mayores ingresos para los cibercriminales, pues tan sólo en 2022 se presentaron más de 62 mil 400 informes de víctimas ante la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos (EE.UU.), según los expertos.

¡Cuidado con estos fraudes al planear tus vacaciones!

A medida que el costo de vida va en aumento, los viajeros en busca de ofertas serán aún más susceptibles susceptibles a estas estafas, por lo que los expertos enlistaron los fraudes más frecuentes al planear las vacaciones:

1. Falsas vacaciones gratis

En 2022, el Servicio de Normas Comerciales (TDI, por sus siglas en inglés) de Reino Unido alertó por una estafa que se hacía pasar por la aerolínea Emirates a través de un mensaje de WhatsApp que te invitaba a hacer clic en un enlace.

¿A dónde te llevaba el link? A un sitio en donde supuestamente podías ganar unas vacaciones gratis con Emirates. Esta estafa también aparecía en Facebook, llevando a sus víctimas a compartir información personal o financiera con estafadores, según el TDI.

En términos generales, la estafa de las “falsas vacaciones gratis” te impacta cuando eres contactado por correo electrónico, llamada o mensaje de texto que afirman que has ganado unas vacaciones.

“Los estafadores pedirán una tarifa para desbloquear sus vacaciones “gratis”, con la excusa, muchas veces, de que se deben pagar solo impuestos. Por supuesto, todo es falso“, advierten los expertos de ESET.

2. Sitios clonados

Los expertos de ESET también alertaron por correos electrónicos, mensajes de texto y llamadas de #phishing y/o anuncios en línea, en los que también se puede atraer a las víctimas a visitar sitios falsos de aerolíneas, vacaciones, u hospedajes que simulan ser los legítimos.

3. Boletos y vacaciones con descuentos

Una tercera forma de engaño es mediante grandes descuentos en vacaciones, vuelos, hoteles y otros paquetes, de acuerdo con ESET Latinoamérica.

“En este caso, los boletos pueden ser legítimos, pero la razón por la que se compran con descuento es porque se usaron tarjetas robadas o cuentas secuestradas”. ESET Latinoamérica

En este caso, las víctimas corren el riesgo de que sus estadías se vean interrumpidas cuando se descubre el fraude, según los especialistas.

4. Falsa ayuda con documentos de viajes internacionales

En mayo de 2023, la cuenta oficial de Asuntos Consulares del Departamento de Estado de Estados Unidos (EE.UU.) alertó que nunca contactaría directamente a los viajeros para informarle sobre su inscripción al programa de Visas de Diversidad DV-2024.

“Si recibes una notificación por correo electrónico, mensaje de texto, llamada o carta, se trata de una estafa“, advirtió.

De manera general, la empresa de ciberseguridad, alerta que algunos sitios pretenden ayudar a las víctimas a obtener una visa de viaje, pasaporte u otros documentos.

“Pueden hacerse pasar por sitios web del gobierno; sin embargo, cobran tarifas muy altas, incluso por servicios que generalmente son gratuitos. Y es probable que el documento resultante sea falso“, remata ESET.

5. Hospedajes falsos

Los expertos en ciberseguridad reconocen un aumento de ofertas online de opciones de hospedaje, lo cual también es aprovechado por los estafadores.

Frecuentemente insertan sus propios listados en sitios web legítimos, pero de propiedades que no existen, no están en alquiler o que existen pero no es un anuncio válido, por lo que la reserva es inválida, según ESET Latinoamérica.

6. Estafas de vuelos privados

Los estafadores también usan paquetes de alquiler de aviones privados, combinados con alojamiento, para atraer a las víctimas. ¿Cuál es la consecuencia?

“Lo mismo que en los otros casos: se quedan con el dinero, desaparecen y dejan a la víctima con las manos vacías”. ESET Latinoamérica

¡No caigas en estos fraudes al momento de viajar por tus vacaciones!

Los expertos de ESET no solo alertaron por los fraudes y estafas al momento de buscar hoteles, vuelos y centros vacacionales, sino que también advirtieron por posibles ciberdelitos al momento de estar vacacionando.

7. Amenazas Wi-Fi en los aeropuertos

En un aeropuerto, cafetería u otro espacio público, debes resistir la tentación de iniciar sesión en tus cuentas bancarias u otras cuentas valiosas, utilizando el Wi-Fi público gratuito, según los expertos. ¿Por qué?

Puede ser un punto de acceso falso configurado por ciberdelincuentes que buscan espiar tu sesión de navegación web para robar contraseñas y datos personales o financieros.

8. ¡Cuidado con el “juice jacking”!

Al querer cargar tus dispositivos mientras estás viajando, surge una conocida amenaza: el juice jacking. Los delincuentes suelen cargar #malware en estaciones de carga por USB públicas o cables que se dejan enchufados en las estaciones.

El dispositivo de la víctima puede resultar comprometido con #malware diseñado para secuestrar el dispositivo y/o robar datos y #contraseñas.

¿Cómo evitar estafas antes y durante tus vacaciones?

Los especialistas en ciberseguridad de ESET ofrecieron una serie de recomendaciones para que puedas estar a salvo de estafas digitales antes y después de tus vacaciones de verano:

Investiga sobre compañías de viajes, hoteles, alquileres y agentes de viajes para ver si otros han sido estafados

Nunca respondas comunicaciones no solicitadas

Evita pagar con transferencias bancarias, tarjetas de regalo, criptomonedas o apps que no ofrezcan protección para el comprador

Verifica la URL de cualquier sitio que visites para asegurarte de que no sea un sitio falsificado

No uses en Wi-Fi público sin una red privada virtual (VPN)

Evita usar estaciones de carga públicas

Fuente: ESET

Recuerda que, según el calendario escolar SEP 2024-2025, las vacaciones de verano 2025 inician el jueves 17 de julio y se extienden hasta el viernes 29 de agosto.