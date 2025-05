GENERANDO AUDIO...

¿Por qué pensar en pantallas con inteligencia artificial? | Foto: Alfredo Narváez

Imagina esto: entras a tu casa, haces un gesto con la mano y la pantalla responde sin que tengas que buscar el control remoto. Luego conectas tu celular para armar un karaoke con sonido envolvente. Eso ya es posible con la llegada de la nueva serie “Vision AI” de Samsung que recientemente se anunció en México.

Righel Guizar, Head de la División de Visual Display, Monitores y B2B de Samsung México, asegura que no se trata solo de una moda o de marketing vacío. La tecnología con IA está ayudando a cambiar lo que significa “ver la tele”, jugar videojuegos o escuchar música en casa.

IA real que mejora tu experiencia (no solo es marketing)

Aunque muchas marcas usan “inteligencia artificial” como etiqueta para sonar más modernas, Guizar aseguró que Samsung es una de las marcas que está haciendo que esta tecnología tenga un impacto directo en lo que tú ves y haces.

Su sistema AI TV permite que los usuarios interactúen con sus pantallas 8K por gestos.

“El servicio original es verla más bonito, pero inteligencia artificial ahora no es nada más eso, dado que ya tenemos perfeccionado la forma en la que tú escalas el contenido dentro de la pantalla, ahora lo que sigue es realmente darle un beneficio de interacción al usuario”. Righel Guizar, Samsung

Además, los wallpapers generativos personalizan cada pantalla con diseños únicos que no verás en casa de tu vecino. De esta forma, ninguna pantalla de Samsung se ve igual a otra.

Y para rematar: karaoke integrado. Conviertes tu celular en micrófono, lanzas la letra en pantalla y listo. Tu sala se convierte en una fiesta. ¿La primera canción que sonará? Eso ya dependerá de ti.

Monitores 3D sin lentes: inmersión total para gamers y creativos

Samsung presentó un monitor 3D que, aunque no es el primero del mercado, sí es el más avanzado: usa lectura directa de retina para generar profundidad sin necesidad de lentes.

¿El truco? Un motor de inteligencia artificial que ajusta constantemente la imagen a tus ojos. No hay terceros accesorios, no hay gimmicks: solo tú y el juego.

“No es el primer monitor de 3D del mercado, pero sí es el primer monitor que tiene una lectura directa en retina. Entonces necesitas un motor de inteligencia artificial para estar continuamente ajustando tus ojos para dar esta profundidad sin tener el uso de lentes”. Righel Guizar, Samsung

Este tipo de tecnología cambia las reglas del juego para los gamers. La experiencia se vuelve inmersiva, sin sacrificar comodidad. Y lo mejor: no necesitas estar encerrado en el ecosistema de Samsung para disfrutarlo.

Bocinas inteligentes: del televisor al resto de tu casa

Las nuevas barras de sonido de Samsung no solo tienen fidelidad premium, sino que combinan su potencia con las bocinas de tu pantalla para generar un sonido envolvente que te deja sin ganas de volver atrás.

Esas bocinas son también el puente para conectar tu casa entera. ¿Quieres monitorear tu refrigerador, tu lavadora o hasta la aspiradora desde la pantalla? Puedes hacerlo. La pantalla se convierte en el hub central para mapear tu hogar con cualquier dispositivo compatible, incluso si no es Samsung.

Seguridad de nivel Pentágono, en tu sala

Conectarte más también significa abrir más puertas a riesgos de seguridad. Por eso, Samsung integra Knox, su plataforma de seguridad con certificación del Pentágono de Estados Unidos., en todas sus pantallas y dispositivos.

Esta tecnología encripta tu información personal, detecta dispositivos no seguros y los bloquea automáticamente para evitar que se roben tus datos.

“Knox básicamente tiene certificación del Pentágono, esta esta disposición de seguridad es algo que se conversó mucho en la media de Estados Unidos”. Righel Guizar, Samsung

Esto es relevante porque las pantallas modernas pueden estar conectadas a tus cámaras, chapas inteligentes y hasta el aire acondicionado. Sin una seguridad sólida, podrías estar abriendo la puerta a los hackers sin darte cuenta.

Finalmente, asegura que Samsung no te está espiando. “Esa narrativa de que te escuchan por la cámara simplemente no aplica aquí”, dice Guizar. La marca ha hecho de la privacidad una prioridad real, no solo un eslogan.