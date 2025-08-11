¿Vuelos cancelados? Atajos y apps para ver cuál es el estatus de tu vuelo en el AICM

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó que reanudó sus operaciones tras haberlas suspendido este domingo debido a las fuertes lluvias, que afectaron decenas de vuelos nacionales e internacionales.

Más de 100 vuelos y casi 15 mil pasajeros se vieron afectados por la suspensión de servicio en el AICM, informó el Aeropuerto a través de un comunicado en sus redes sociales. Sin embargo, hay vuelos desviados o cancelados, por ello; te presentamos algunos atajos que puedes ocupar desde tu celular para revisar tu intinerario.

Estatus de tu vuelo con Google y AICM

El buscador de Google puede ayudarte a ver el estatus de un vuelo, solo con colocar el número en la barra de búsqueda. Por ejemplo: el número de vuelo de American AA 1066 con destino a Dallas, que salía a las 5:00 de la mañana aparece como cancelado.

Captura de pantalla del estatus de un vuelo con Google.

Cabe destacar, que este es solo es un atajo. Si quieres conocer más detalles de tu vuelo puedes entrar a la página del AICM y buscar tu aerolínea para tener más información.

Página del AICM.

FligthAware, una app para rastrear vuelos

En esta app disponible en Google Play e iOS, puedes ver también el itinerario, pero también un mapa con los vuelos en tiempo real.

Imagen de FligthAware

También se puede entrar a la página y hacer la búsqueda desde un ordenador.

Afectaciones en terminales y drenajes pluviales por la lluvia de este domingo

La tormenta también afectó áreas de los edificios terminales, provocando el colapso de partes del sistema de drenaje pluvial, a pesar de trabajos de mantenimiento realizados en 2024 y a inicios de este año.

Para atender los encharcamientos en la zona aeronáutica, vialidades y edificaciones del perímetro, se desplegaron equipos vactor y motobombas, con el fin de asegurar condiciones óptimas en pistas, rodajes y plataformas para la reanudación de operaciones.