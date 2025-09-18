GENERANDO AUDIO...

Revo, compañía de telefonía con causa. Foto: Marco A. Jiménez

Jimmy Álvarez, creador de contenido conocido por el canal “Pongámoslo a Prueba”, y Luis Andrés Torres “Neshudo” especializado en tecnología, anunciaron en WIRED Summit 2025 el lanzamiento de Revo, una compañía de telefonía con causa, la cual se marcó la meta de transformar la manera en que los usuarios se conectan.

Este servicio de telefonía móvil en México ofrece planes competitivos en precio y datos con la posibilidad de apoyar causas sociales desde cada recarga o pago mensual.

La empresa inicia operaciones como operador móvil virtual (OMV), es decir, utilizando la infraestructura de redes ya existentes en el país, pero con un modelo enfocado en transparencia, cercanía con la comunidad digital y compromiso con el impacto social.

¿Cómo funciona Revo, la compañía de telefonía con causa?

El distintivo de Revo está en que, al contratar cualquier plan, los usuarios pueden elegir a qué causa social se destinará un porcentaje de su pago mensual. Entre las opciones disponibles al lanzamiento destacan:

Cuidado y rescate de perros en situación de calle

Programas de reforestación y protección ambiental

Apoyo a niños con tratamientos contra el cáncer

Explicación de Revo, en el Werid Summit 2025. Foto: Marco A. Jiménez

Durante el evento se destacó que próximamente se lanzará una aplicación móvil donde los clientes podrán consultar en tiempo real el impacto generado por su aportación.

Planes, características y costos

Uno de los ejes principales de Revo, la compañía de telefonía con causa, es la claridad en sus paquetes de datos. Los fundadores aseguraron que los planes fueron diseñados con base en el uso real de los consumidores y con condiciones detalladas para evitar confusiones:

Plan Básico: 189 pesos al mes, incluye 12 GB de navegación, llamadas y mensajes ilimitados

Plan Plus: 289 pesos al mes, con 20 GB y beneficios extra en redes sociales

Plan Ilimitado: 389 pesos al mes, con hasta 135 GB de navegación a máxima velocidad antes de la reducción, información que la mayoría de las compañías no aclara en sus términos

Todos los planes incluyen cobertura nacional, roaming en Estados Unidos y Canadá, así como la opción de activar o cancelar servicios sin penalizaciones.

Revo lanza tres paquetes para los usuarios. Foto: Marco A. Jiménez

Diferenciadores de Revo frente a otras compañías

Transparencia: los planes detallan exactamente el consumo de datos antes de la reducción de velocidad, algo que no siempre se especifica en el mercado

Causa social integrada: cada usuario puede decidir a qué proyecto destinar parte de su pago, lo que convierte la telefonía en un mecanismo de impacto comunitario

Cercanía con la comunidad digital: tanto Álvarez como Torres planean utilizar sus plataformas para informar sobre los avances de Revo y mantener un diálogo abierto con los usuarios

El futuro de Revo en México

Aunque Revo inicia con una oferta limitada de planes, la compañía adelantó que trabaja en el desarrollo de paquetes corporativos y familiares, además de alianzas con organizaciones no gubernamentales para ampliar el número de causas que los clientes podrán apoyar.

La empresa también analiza incorporar tecnologías de conectividad en zonas rurales, con el objetivo de reducir la brecha digital en comunidades con acceso limitado a internet y telefonía móvil.

Una telefonía con propósito

En un mercado dominado por grandes operadores, Revo apuesta por un modelo donde el consumo digital también genere beneficios sociales y ambientales.

Los fundadores aseguran que la compañía no busca competir solo en precios, sino en valores y confianza, con el respaldo de la comunidad de seguidores que han construido a lo largo de los años en plataformas digitales.

“Queremos que cada persona sienta que con su plan de telefonía está ayudando a cambiar una realidad. Esa es la revolución que buscamos con Revo”. Concluyeron Álvarez y Torres

Quiénes son los fundadores de Revo

Jimmy Álvarez (Pongámoslo a Prueba)

Es uno de los 50 creadores más influyentes en TikTok a nivel global y el segundo con más seguidores en Latinoamérica. Su canal se centra en probar mitos, productos y tendencias virales, lo que le ha dado credibilidad entre millones de usuarios.

“Siempre he buscado darle información útil a las personas para que no gasten en productos que no sirven. Ahora quiero que cada llamada o cada recarga también tenga un efecto positivo en la sociedad”. Jimmy Álvarez

Luis Andrés Torres (Neshudo)

Con más de 17 años en medios digitales, es creador del canal de tecnología Neshudo, que cuenta con más de un millón de suscriptores en YouTube y más de 162 millones de visualizaciones. Además de su labor como divulgador, ha impulsado proyectos ambientales como Ruta Circular, una planta de separación de residuos en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA):

“Con Revo buscamos dar un paso más: que la tecnología no solo conecte, sino que también transforme vidas y entornos”, finalizó.