WhatsApp estrena función para traducir mensajes al instante

Todo sobre la nueva función de WhatsApp. Foto: Shutterstock

WhatsApp ha lanzado una nueva función que permitirá a los usuarios traducir mensajes dentro de los chats en distintos idiomas, facilitando la comunicación sin importar la lengua en la que se escriba.

Esta novedad busca eliminar barreras lingüísticas y mejorar la interacción entre personas de diferentes partes del mundo.

La popular aplicación de mensajería instantánea, que cuenta con más de 2 mil millones de usuarios en más de 180 países, reconoció que el idioma “puede ser un obstáculo” para expresarse correctamente o realizar tareas dentro de la app.

Con la nueva herramienta, los usuarios podrán leer los mensajes en su idioma preferido de manera rápida y sencilla, sin necesidad de copiar y pegar texto en traductores externos.

La función de traducción estará disponible en chats individuales, grupales y actualizaciones de canales.

¿Cómo usar la traducción automática de WhatsApp?

Para usarla, sólo será necesario mantener pulsado un mensaje escrito en otro idioma y seleccionar la opción de ‘Traducir‘, lo que hará que el texto se convierta automáticamente al idioma previamente seleccionado por el usuario, según informó Meta en un comunicado.

Además, los usuarios de Android podrán activar la traducción automática para conversaciones completas, lo que significa que todos los mensajes entrantes se traducirán de manera instantánea sin necesidad de hacerlo de uno en uno.

¡La traducción de mensajes llega a WhatsApp! Ahora los usuarios podrán ver los mensajes en el idioma que prefieran sin necesidad de salir del app, disponible a partir de hoy para iOS y Android.

Esto resulta especialmente útil para quienes participan en grupos internacionales o reciben mensajes frecuentes en diferentes idiomas.

Es importante destacar que los usuarios deberán escoger previamente el idioma desde el cual y hacia cuál desean traducir los mensajes, descargando y guardando el idioma para futuras traducciones.

¿Cuándo llegará esta función?

La función llegará a partir de este martes 23 de septiembre y comenzará de manera gradual para todos los usuarios de la aplicación.

WhatsApp aseguró que esta función mantiene la privacidad de los chats, ya que las traducciones se realizan directamente en el dispositivo, sin que la compañía pueda acceder al contenido.

La implementación de esta herramienta se realiza de manera gradual tanto para Android como para iPhone. En dispositivos Android, la traducción automática está disponible inicialmente en inglés, español, hindi, portugués, ruso y árabe.

Los usuarios de iPhone, por su parte, podrán disfrutar de la función en más de 19 idiomas, incluyendo los mencionados anteriormente, y se espera que la lista se amplíe próximamente.

“Esperamos que esta función ayude a romper las barreras del idioma y permita a los usuarios conectarse más profundamente con sus seres queridos y comunidades de todo el mundo”, señaló WhatsApp.

Con esta herramienta, la aplicación refuerza su compromiso de mantener la comunicación simple, accesible y segura para millones de personas alrededor del planeta.