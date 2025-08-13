GENERANDO AUDIO...

Usuarios reportan la caída de WhatsApp. FOTO: AFP

WhatsApp sufrió una caída este miércoles 13 de agosto de 2025, la popular aplicación de mensajería cuenta con problemas de intermitencia, de acuerdo con reportes de usuarios.

Los usuarios reportan que el problema principal se presenta en la versión de WhatsApp Web, según la página Downdetector, una plataforma en línea que proporciona información sobre el estado de diversos servicios.

Además destaca que los problemas con WhatsApp comenzaron a partir de las 13:12 horas con un pico máximos de reportes a las 14:12 horas.

FOTO: Captura Downdetector.

Usuarios piden el regreso de WhatsApp

A través del portal Downdetector, se puede ver que el 84% de los reportes lo atribuyen al sitio web, el 10% menciona que se debe a errores en la conexión del servidor y el 5% por fallas en el envío de mensajes.

FOTO: Captura Downdetector.

Las principales zonas donde se han reportado fallos en la aplicación, que ascienden a más de 800, de acuerdo con el portal, son:

Ciudad de México

Guadalajara

Monterrey

Tijuana

Mérida

Puebla

Aguascalientes

Estado de México

Morelos

Veracruz

FOTO: Captura Downdetector.

Hasta el momento no hay un comunicado oficial por parte de la empresa de Mark Zuckerberg sobre lo ocurrido.