WhatsApp sufre una caída; usuarios reportan el problema en redes sociales

| 14:36 | Marco Antonio Jiménez Arreola | UnoTV
Usuarios reportan la caída de WhatsApp
Usuarios reportan la caída de WhatsApp. FOTO: AFP

WhatsApp sufrió una caída este miércoles 13 de agosto de 2025, la popular aplicación de mensajería cuenta con problemas de intermitencia, de acuerdo con reportes de usuarios.

Los usuarios reportan que el problema principal se presenta en la versión de WhatsApp Web, según la página Downdetector, una plataforma en línea que proporciona información sobre el estado de diversos servicios.

Además destaca que los problemas con WhatsApp comenzaron a partir de las 13:12 horas con un pico máximos de reportes a las 14:12 horas.

FOTO: Captura Downdetector.

Usuarios piden el regreso de WhatsApp

A través del portal Downdetector, se puede ver que el 84% de los reportes lo atribuyen al sitio web, el 10% menciona que se debe a errores en la conexión del servidor y el 5% por fallas en el envío de mensajes.

FOTO: Captura Downdetector.

Las principales zonas donde se han reportado fallos en la aplicación, que ascienden a más de 800, de acuerdo con el portal, son:

  • Ciudad de México
  • Guadalajara
  • Monterrey
  • Tijuana
  • Mérida
  • Puebla
  • Aguascalientes
  • Estado de México
  • Morelos
  • Veracruz
FOTO: Captura Downdetector.

Hasta el momento no hay un comunicado oficial por parte de la empresa de Mark Zuckerberg sobre lo ocurrido.

