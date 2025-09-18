GENERANDO AUDIO...

Urbano Hidalgo da la bienvenida a WIRED Summit 2025 – Foto: Marco Jiménez

La inteligencia artificial (IA) marcará un cambio profundo en la forma en que las personas trabajan, viven y construyen sus sociedades, según auguró Urbano Hidalgo, Head of Content de WIRED en español, en entrevista con Unotv.com, durante el WIRED Summit 2025, congreso tecnológico que tiene lugar este jueves 18 de septiembre en la Ciudad de México.

“Nos va a cambiar por completo la manera de trabajar, de relacionarnos, de vivir, de hacer política y de hacer sociedad”. Urbano Hidalgo, Head of Content de WIRED en español

Imagen: Marco Jiménez

Para Hidalgo, la clave es que la población esté informada y educada sobre los avances tecnológicos, de manera que la IA no limite, sino potencie la creatividad y la educación de las nuevas generaciones.

Democratizar el conocimiento

El especialista señaló que uno de los objetivos centrales de la tecnología debe ser democratizar el acceso al conocimiento.

“Creemos en la ciencia y la tecnología al alcance de todo el mundo. Tenemos que educar a nuestra población para que sea conocedora de estas tecnologías y, sobre todo, que pueda ser responsable de ellas”, explicó.

Imagen: Marco Jiménez

Oportunidades en los negocios

Urbano Hidalgo también habló del impacto de las tecnologías en la economía global. Señaló que, si bien algunas oportunidades se cierran en industrias tradicionales, surgen nuevas posibilidades en campos como la fintech, la investigación de fraudes o el desarrollo de soluciones digitales.

“Los negocios ya han cambiado. La tecnología financiera no va a sustituir tu trabajo, pero quien la sepa usar mejor que tú, sí lo hará”, advirtió.

Imagen: Marco Jiménez

El papel de WIRED, la ciencia y las tecnologías

Como medio especializado, WIRED busca ofrecer información clara y confiable sobre la transformación digital, apoyándose en su red internacional de científicos y tecnólogos.

“Nosotros en WIRED en español creemos en la ciencia y en la tecnología al alcance de todo el mundo, creemos en que tenemos que educar a nuestra población para que sea conocedora de estas tecnologías y de esta ciencia”. Urbano Hidalgo, Urbano Hidalgo, Head of Content de WIRED en español

Hidalgo adelantó que habrá revoluciones positivas en áreas como la salud y la investigación contra el cáncer, aunque también persisten riesgos como la desinformación y el uso indebido de la IA.

“Las herramientas están para usarlas para vivir mejor como sociedad y como cultura. Lo importante es que todos tengan acceso a ellas”, concluyó.

¿Qué es WIRED Summit 2025?

El WIRED Summit 2025 es un congreso anual que busca acercar a los asistentes a las tendencias tecnológicas que están transformando al mundo. Por lo que habrá conferencias y talleres sobre diferentes temas como:

Inteligencia artificial y el futuro del trabajo

Negocios impulsados por IA

Ciberseguridad y privacidad digital

Salud y cuidados del futuro

El objetivo es conectar a la audiencia con quienes están liderando estos avances, permitiendo entender y debatir el presente tecnológico desde una perspectiva informada y accesible.