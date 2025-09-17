WIRED Summit 2025: las voces que estarán en el congreso tecnológico de CDMX

GENERANDO AUDIO...

El WIRED Summit 2025 se realizará este 18 de septiembre. Foto: Wired

WIRED Summit 2025, un evento de tecnología, innovación y negocios, se realizará este jueves 18 de septiembre, en la Expo Santa Fe de la Ciudad de México, donde estarán varios especialistas.

Los organizadores lo definen como el “evento que reúne a las voces que escriben el futuro” y donde las “ideas que incomodan, inspiran y despiertan nuevas formas de pensar”.

¿Quiénes estarán en WIRED Summit 2025?

La agenda para este 18 de septiembre estará llena de conferencias de líderes, científicos, tecnólogos, AI, negocios, cultura y creadores de contenido.

En Unotv.com te decimos el conferencista y la ponencia que darán.

Alejandra Ríos , presidenta de Ambrosía e inversionista en Shark Tank – Conferencia : Capital, salud y visión regenerativa

, presidenta de Ambrosía e inversionista en Shark Tank – : Capital, salud y visión regenerativa Jenny Larios , emprendedora en residencia en el Martin Trust Center para el Emprendimiento del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) – Conferencia : Movilidad autónoma, creatividad aplicada y liderazgo femenino

, emprendedora en residencia en el Martin Trust Center para el Emprendimiento del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) – : Movilidad autónoma, creatividad aplicada y liderazgo femenino Ángel Terral , director de Airbnb para México, Centroamérica y el Caribe – Conferencia : El futuro del turismo, inteligencia artificial y los dilemas éticos que atraviesan la hospitalidad digital

, director de Airbnb para México, Centroamérica y el Caribe – : El futuro del turismo, inteligencia artificial y los dilemas éticos que atraviesan la hospitalidad digital Olallo Rubio , director de cine y CEO de Convoy – Conferencia : Identidad, manipulación mediática y contradicciones culturales

, director de cine y CEO de Convoy – : Identidad, manipulación mediática y contradicciones culturales Jesús Charles , director de Operaciones de Naves Especiales en Firefly – Conferencia: Exploración lunar, ingeniería y ética espacial

, director de Operaciones de Naves Especiales en Firefly – Conferencia: Exploración lunar, ingeniería y ética espacial Juan Lombana , experto en IA y fundador de Mercatitlán – Conferencia : IA, negocios y creatividad

, experto en IA y fundador de Mercatitlán – : IA, negocios y creatividad Jimmy Álvarez (Pongámoslo a Prueba) y Andrés Neshudo , fundadores de Revo – Conferencia: Tecnología cotidiana y cultura viral

(Pongámoslo a Prueba) y , fundadores de Revo – Conferencia: Tecnología cotidiana y cultura viral Frida Ruh , especialista en IA y prospectiva – Conferencia : Género, educación y algoritmos

, especialista en IA y prospectiva – : Género, educación y algoritmos Steven Levy , editor-at-large WIRED – Conferencia : Ética digital, narrativas tecnológicas y los dilemas que definen nuestra era

, editor-at-large WIRED – : Ética digital, narrativas tecnológicas y los dilemas que definen nuestra era Soledad Antelada , asesora de Seguridad, Oficina del CISO, Google Cloud – Conferencia : Instalaciones críticas, ética digital y el futuro de la seguridad en un mundo hiperconectado

, asesora de Seguridad, Oficina del CISO, Google Cloud – : Instalaciones críticas, ética digital y el futuro de la seguridad en un mundo hiperconectado Aníbal Abarca , CEO y cofounder de Neuforce – Conferencia : El futuro de los agentes inteligentes, la hiperautomatización y el crecimiento en una era donde IA ya no solo ayuda… actúa

, CEO y cofounder de Neuforce – : El futuro de los agentes inteligentes, la hiperautomatización y el crecimiento en una era donde IA ya no solo ayuda… actúa Dr. José Luis Contreras-Vidal , neuroingeniero y director del BRAIN Center de la Universidad de Houston – Conferencia : Exoesqueletos, neuroética y el futuro de las interfaces humano-máquina

, neuroingeniero y director del BRAIN Center de la Universidad de Houston – : Exoesqueletos, neuroética y el futuro de las interfaces humano-máquina Leyendas Legendarias , podcast líder en español – Conferencia : Experimentos Legendarios – Una mirada provocadora a los momentos más absurdos, extremos y reales de la historia científica

, podcast líder en español – : Experimentos Legendarios – Una mirada provocadora a los momentos más absurdos, extremos y reales de la historia científica Dr. Abba Zubair , profesor de Medicina de Laboratorio y consultor en Medicina Transfusional y Terapia Celular – Conferencia : Células madre, microgravedad y longevidad

, profesor de Medicina de Laboratorio y consultor en Medicina Transfusional y Terapia Celular – : Células madre, microgravedad y longevidad Juan Carlos Trujillo, presidente y director general P&G México – Conferencia: Sustentabilidad

Costo de los boletos para WIRED Summit 2025

Para WIRED Summit 2025 existen dos tipos de entrada: el boleto Gold con acceso a la zona general y todas las conferencias, mientras que con el boleto Platinum tendrás acceso a la sala VIP, asientos en fila preferencial, sesiones privadas, certificado de participación, comida tipo buffet y early access a todas las conferencias.