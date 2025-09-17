WIRED Summit 2025: las voces que estarán en el congreso tecnológico de CDMX

El WIRED Summit 2025 se realizará este 18 de septiembre. Foto: Wired

WIRED Summit 2025, un evento de tecnología, innovación y negocios, se realizará este jueves 18 de septiembre, en la Expo Santa Fe de la Ciudad de México, donde estarán varios especialistas.

Los organizadores lo definen como el “evento que reúne a las voces que escriben el futuro” y donde las “ideas que incomodan, inspiran y despiertan nuevas formas de pensar”.

¿Quiénes estarán en WIRED Summit 2025?

La agenda para este 18 de septiembre estará llena de conferencias de líderes, científicos, tecnólogos, AI, negocios, cultura y creadores de contenido.

En Unotv.com te decimos el conferencista y la ponencia que darán.

  • Alejandra Ríos, presidenta de Ambrosía e inversionista en Shark Tank – Conferencia: Capital, salud y visión regenerativa
  • Jenny Larios, emprendedora en residencia en el Martin Trust Center para el Emprendimiento del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) – Conferencia: Movilidad autónoma, creatividad aplicada y liderazgo femenino
  • Ángel Terral, director de Airbnb para México, Centroamérica y el Caribe – Conferencia: El futuro del turismo, inteligencia artificial y los dilemas éticos que atraviesan la hospitalidad digital
  • Olallo Rubio, director de cine y CEO de Convoy – Conferencia: Identidad, manipulación mediática y contradicciones culturales
  • Jesús Charles, director de Operaciones de Naves Especiales en Firefly – Conferencia: Exploración lunar, ingeniería y ética espacial
  • Juan Lombana, experto en IA y fundador de Mercatitlán – Conferencia: IA, negocios y creatividad
  • Jimmy Álvarez (Pongámoslo a Prueba) y Andrés Neshudo, fundadores de Revo – Conferencia: Tecnología cotidiana y cultura viral
  • Frida Ruh, especialista en IA y prospectiva – Conferencia: Género, educación y algoritmos
  • Steven Levy, editor-at-large WIRED – Conferencia: Ética digital, narrativas tecnológicas y los dilemas que definen nuestra era
  • Soledad Antelada, asesora de Seguridad, Oficina del CISO, Google Cloud – Conferencia: Instalaciones críticas, ética digital y el futuro de la seguridad en un mundo hiperconectado
  • Aníbal Abarca, CEO y cofounder de Neuforce – Conferencia: El futuro de los agentes inteligentes, la hiperautomatización y el crecimiento en una era donde IA ya no solo ayuda… actúa
  • Dr. José Luis Contreras-Vidal, neuroingeniero y director del BRAIN Center de la Universidad de Houston – Conferencia: Exoesqueletos, neuroética y el futuro de las interfaces humano-máquina
  • Leyendas Legendarias, podcast líder en español – Conferencia: Experimentos Legendarios – Una mirada provocadora a los momentos más absurdos, extremos y reales de la historia científica
  • Dr. Abba Zubair, profesor de Medicina de Laboratorio y consultor en Medicina Transfusional y Terapia Celular – Conferencia: Células madre, microgravedad y longevidad
  • Juan Carlos Trujillo, presidente y director general P&G México – Conferencia: Sustentabilidad

Costo de los boletos para WIRED Summit 2025

Para WIRED Summit 2025 existen dos tipos de entrada: el boleto Gold con acceso a la zona general y todas las conferencias, mientras que con el boleto Platinum tendrás acceso a la sala VIP, asientos en fila preferencial, sesiones privadas, certificado de participación, comida tipo buffet y early access a todas las conferencias.

  • Gold: mil 800 pesos
  • Platinum: tres mil 500 pesos

