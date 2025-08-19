GENERANDO AUDIO...

¿De qué se hablará en el WIRED Summit 2025 de la CDMX? | Foto: Condé Nast

El WIRED Summit, foro de tecnología e innovación, se celebrará por cuarta vez en la Ciudad de México el próximo jueves 18 de septiembre en Expo Santa Fe. Para este año, los diferentes expertos invitados hablarán de temas innovadores en torno a la inteligencia artificial, emprendimiento, seguridad y más.

La edición 2025 del WIRED Summit llega bajo el lema “The Big Interview” (“La Gran Entrevista”) y se trata de una serie de conversaciones en vivo con las mentes que están redefiniendo el rumbo del mundo.

¿De qué temáticas se hablarán en el WIRED Summit 2025?

El WIRED Summit 2025 funge como una plataforma de pensamiento crítico, inspiración y conexión. Además, es una oportunidad para entender el poder detrás de la innovación mientras los asistentes escuchan, cuestionan y participan.

Las temáticas de las que se hablarán este año serán:

La conquista del espacio: descubrimientos y aprovechamiento económico IA: Las claves pendientes para una verdadera revolución más allá de la productividad Emprendimiento, mujeres y tecnología: asignaturas pendientes y casos de éxito Nuevas formas de seguridad en un contexto geopolítico y de armamento creciente Medio ambiente: las tecnologías que protegerán el planeta Entretenimiento y nuevas tecnologías El futuro de la computación cuántica Neurociencia: el próximo gran avance en la comprensión de la mente Salud, desinformación y las nuevas batallas contra la pseudociencia

La presente edición de este foro tecnológico cuenta con aliados como Uno TV, entre otros medios de comunicación y plataformas invitadas.

¿Quiénes son los invitados de este año?

Los speakers para esta edición incluyen a creadores de contenido como “Leyendas Legendarias“, podcast mexicano en el que se habla de crímenes y eventos tanto históricos como paranormales.

Además, el WIRED Summit 2025 recibirá a “Pongámoslo a Prueba“, creadores de contenido y fundadores de Revo, así como a Ale Ríos, reconocida por su papel en el programa de negocios Shark Tank.

Otro de los invitados estrella para la edición de este año es Olallo Rubio, cineasta y guionista mexicano responsable de documentales como “Gimme The Power” e “Ilusión Nacional“, además de ser CEO de Convoy.

Ellos son algunos de los invitados anunciados para WIRED Summit: The Big Interview:

Carlos Torrales – VP para América Latina en Cloudflare

– VP para América Latina en Cloudflare Juan Lombana – Experto en IA y creador de Mercatitlan

– Experto en IA y creador de Mercatitlan Jenny Larios – Emprendedora en Residencia en el Martin Trust Center para el Emprendimiento del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT)

– Emprendedora en Residencia en el Martin Trust Center para el Emprendimiento del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) Jesus Charles – Director de Operaciones de Naves Espaciales en Firefly

¿Cuál es la importancia de WIRED Summit: The Big Interview?

Desde la inteligencia artificial hasta la exploración espacial, pasando por neurociencia, sostenibilidad, salud y equidad, cada entrevista disponible en este foro es una inmersión profunda en las ideas que transforman la era moderna.

Curado por el equipo editorial de WIRED en Español, este formato reúne a líderes globales, pensadores audaces y agentes de cambio para explorar los dilemas éticos, las oportunidades tecnológicas y las narrativas que configuran el mañana.