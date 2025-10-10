Xiaomi 15T y 15T Pro llegan a México con nueva tecnología que trae mejor conectividad

GENERANDO AUDIO...

Xiaomi 15T y 15T Pro, imperdibles de la marca en México. FOTO: Marco A. Jiménez

Los Xiaomi 15T y Xiaomi 15T Pro llegan oficialmente a México como algunos de los teléfonos más llamativos y accesibles de la gama. Te contamos las características, precios y todo lo que debes saber sobre esta serie presentada el 9 de octubre de 2025. Ambos modelos incorporan innovaciones como el Sintonizador T1S y una Super Antena.

La marca ha optado por continuar con la venta de la serie T, debido a la buena aceptación de sus dispositivos en el país en sus celulares, automóviles y ecosistema.

Innovación en conectividad

La Super Antenna Array, presente en ambos modelos, es una matriz de antenas de alto rendimiento que, según los 16 escenarios detectados, selecciona la mejor conexión disponible para evitar pérdidas de señal.

La compañía desarrolló el Sintonizador Surge T1S, con el cual el Xiaomi 15T Pro mejora señales esenciales como WiFi, Bluetooth, GPS y la red celular, optimizando la fluidez y el manejo de la inteligencia artificial (IA).

Nuevos procesadores y precios de Xiaomi 15T y 15T Pro

FOTO: Marco A. Jiménez

Los nuevos Xiaomi 15T integran procesadores MediaTek:

Xiaomi 15T : Dimensity 8400 Ultra , fabricación de 4 nm, NPU 880 y 12 GB de RAM

: , fabricación de 4 nm, y Xiaomi 15T Pro: Dimensity 9400+, fabricación de 4 nm, NPU 890 y 12 GB de RAM

Ambos modelos tienen una pantalla AMOLED LTPO de 6.83 pulgadas, con resolución 1.5K (2,772 x 1,280 píxeles) y 447 ppp, protegida con Gorilla Glass 7i. Ofrecen un brillo máximo de 3,200 nits y tasas de refresco de 120 Hz (15T) y 144 Hz (15T Pro).

Precio de Xiaomi 15T y 15T Pro en México

Xiaomi 15T (512 GB) : $13,999 pesos — Colores: Oro Rosa, Negro y Gris

: — Colores: Oro Rosa, Negro y Gris Xiaomi 15T Pro (512 GB) : $18,999 pesos — Colores: Oro Moca, Negro y Gris

: — Colores: Oro Moca, Negro y Gris Xiaomi 15T Pro (1 TB): $20,999 pesos — Colores: Oro Moca, Negro y Gris

Inteligencia artificial y comunicación

FOTO: Marco A. Jiménez

Ambos modelos integran Xiaomi Hyper AI, impulsado por Xiaomi HyperOS, con funciones como:

Escritura con IA

Reconocimiento de voz con IA

con IA Intérprete y búsqueda inteligente

Fondos de pantalla dinámicos y asistente creativo con IA

Además, ofrecen Google Gemini y Circle to Search (rodear para buscar).

Cámaras del Xiaomi 15T y 15T Pro

Imágenes con Xiaomi 15T Pro. FOTO: Marco A. Jiménez

Xiaomi 15T:

Leica VARIO-SUMMILUX 1:1.7-2.2/15-46 ASPH

Angular Light Fusion 800 , 50 MP, f/1.7, OIS

, 50 MP, f/1.7, OIS Telefoto de 50 MP, f/1.9

de 50 MP, f/1.9 Gran angular de 12 MP, f/2.2, FOV 120º

de 12 MP, f/2.2, FOV 120º Video 4K@60 FPS , HDR10+

, HDR10+ Cámara frontal de 32 MP, f/2.2, FOV 90º

Cámaras del Xiaomi 15T Pro. FOTO: Marco A. Jiménez

Xiaomi 15T Pro:

Leica VARIO-SUMMILUX 1:1.62-3.0/15-115 ASPH

Angular Light Fusion 900 , 50 MP, f/1.6, OIS

, 50 MP, f/1.6, OIS Telefoto de 50 MP, f/3.0, zoom óptico x5 y hasta x20

de 50 MP, f/3.0, zoom óptico x5 y hasta x20 Gran angular de 12 MP, f/2.2, FOV 120º

de 12 MP, f/2.2, FOV 120º Video 4K@60 FPS , HDR10+

, HDR10+ Cámara frontal de 32 MP, f/2.2, FOV 90º

Batería y carga

FOTO: Marco A. Jiménez

Ambos modelos incluyen baterías de 5,500 mAh, pero con distinta potencia de carga:

Xiaomi 15T : Carga rápida de 67W

: Xiaomi 15T Pro: Carga rápida de 90W y carga inalámbrica de 50W

Incluyen Dolby Atmos, HDR10+, Hi-Res y certificación IP68 contra agua y polvo.

El Xiaomi 15T Pro está fabricado con aleación de aluminio 6M13.

También incorporan infrarrojos para controlar televisores, ventiladores y otros dispositivos.