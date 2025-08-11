Xiinbal: el robot cuadrúpedo del IPN, su diseño está disponible en linea

GENERANDO AUDIO...

El robot “Xiinbal” pesa un kilo y escanea terrenos. Foto: IPN

Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) desarrollaron un robot llamado “Xiinbal”, que significa “caminante” en lengua maya.

El prototipo, que inició su desarrollo en agosto de 2023 como parte del proyecto de titulación de Ryan Nathanael Cruz Barragán y Mauricio Emiliano Ruiz Alamilla, aprendió a marchar utilizando Inteligencia Artificial.

El robot tiene la capacidad de desplazarse por entornos urbanos mientras recopila datos sobre temperatura, contaminación ambiental y por ruido.

El proyecto busca que el robot pueda apoyar en situaciones de emergencia y rescate, como la búsqueda de víctimas en edificios colapsados tras un sismo.

Tecnología de bajo costo en Xiinbal y código abierto

“Xiinbal” fue concebido como una plataforma tecnológica abierta y de bajo costo.

Tanto el hardware como el software están disponibles en repositorios públicos para que otros desarrolladores puedan replicar o mejorar el diseño.

Su estructura imita la de un animal cuadrúpedo, lo que facilita el desplazamiento; además, incorpora un sensor LiDAR para escanear el entorno en tres dimensiones y detectar obstáculos.

Los creadores del robot “Xiinbal”. Foto: IPN

El robot tiene un peso aproximadamente de un kilogramo y tiene cuatro extremidades de 4.3 centímetros. Funciona con una batería de 12 volts y utiliza plataformas de desarrollo ESP32 que ejecutan instrucciones enviadas desde una computadora remota.

El desplazamiento fue posible gracias al uso de la técnica de IA “Aprendizaje Reforzado”, que permitió que el robot aprendiera la secuencia de movimientos de un cuadrúpedo real, como un perro o un leopardo.

Un reto académico y personal

Los creadores compartieron que el proceso de construcción implicó aplicar conocimientos de física, geometría analítica en tercera dimensión, álgebra lineal y electrónica.

Ryan Nathanael recordó que las primeras pruebas fueron complicadas, ya que el robot se caía y sufría daños, pero con cada intento mejoró hasta lograr caminar de forma estable.

Por su parte, Mauricio Emiliano alentó a los estudiantes a no limitar sus proyectos al objetivo de titularse, sino a buscar aportaciones reales en ciencia y tecnología.

“Xiinbal” representa para ellos no solo un logro académico, sino un ejemplo de cómo la innovación y el aprendizaje pueden transformar una idea en una herramienta con potencial para salvar vidas.