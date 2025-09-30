GENERANDO AUDIO...

Trump arremete por suspensión de cuentas. FOTO: AFP

YouTube aceptó pagar 22 millones de dólares al presidente estadounidense Donald Trump, con el fin de poner fin a una demanda por la suspensión de su cuenta en la plataforma tras el asalto al Capitolio en enero de 2021.

La compañía, filial de Google, se suma así a otras tecnológicas como Meta y X, que en meses recientes alcanzaron acuerdos similares con el exmandatario republicano de 79 años.

YouTube y Trump cierran acuerdo judicial

De acuerdo con un documento judicial, el dinero de este acuerdo entre YouTube y Trump será destinado a la organización sin ánimo de lucro Trust for the National Mall, encargada de preservar y mejorar el área del National Mall en Washington D.C., además de apoyar la construcción del salón de baile de la Casa Blanca.

Las principales redes sociales eliminaron las cuentas de Trump tras el ataque al Capitolio, argumentando que el republicano podía incitar a más violencia al difundir afirmaciones falsas sobre un supuesto fraude en las elecciones presidenciales de 2020, en las que resultó ganador el demócrata Joe Biden.

Trump presentó varias demandas contra estas compañías alegando censura a su discurso político. En meses pasados, X, propiedad de Elon Musk, acordó pagar 10 millones de dólares, mientras que Meta hizo lo propio en enero con un compromiso de 25 millones, de los cuales 22 millones se destinaron a la creación de una biblioteca presidencial.

Estos acuerdos marcan el cierre de una serie de litigios iniciados por el presidente contra las principales plataformas tecnológicas, que en su momento justificaron la suspensión de sus cuentas por motivos de seguridad nacional y para evitar la propagación de mensajes que pudieran alentar la violencia.