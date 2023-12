Noticias de hoy 1 de diciembre 2023, en un minuto, hasta las 19:00 horas

Noticias de hoy 1 de diciembre 2023, en un minuto:

Aumenta salario mínimo 20%

Desde el 1 de enero de 2024, el salario mínimo tendrá un aumento del 20%. Esto se traduce en 249 pesos diarios; es decir, 7 mil 508 pesos mensuales.

Inauguran Aeropuerto de Tulum

Fue inaugurado el Aeropuerto de Tulum, Felipe Carrillo Puerto. De momento, tiene programados cinco vuelos nacionales diarios, los cuales se dividen entre dos aerolíneas.

Samuel García no puede separarse de su cargo

Un juez determinó que el gobernador Samuel García no puede separarse del cargo ni salir del estado, hasta que no se resuelva el asunto del gobernador interino de Nuevo León.

Habrá ley seca en Tláhuac

Por diversas festividades religiosas, barrios y pueblos de la alcaldía Tláhuac, en Ciudad de México, tendrán ley seca durante algunos días de diciembre y enero.



La guerra en Gaza se reanuda

Tras el fracaso de las conversaciones para prorrogar una tregua que duró una semana, los combates se reanudaron hoy en la Franja de Gaza entre Israel y Hamás.

¡Síguenos en Twitter @UnoNoticias y en Facebook!