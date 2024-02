Noticias de hoy 1 de febrero de 2024, en un minuto, hasta las 19:00 horas

Noticias de hoy 1 de febrero de 2024, en un minuto:

INE hace sorteo para elegir funcionarios de casillas

Los ciudadanos nacidos en marzo o abril, cuyo apellido paterno inicie con “A”, serán quienes reciban y cuenten los votos de la elección presidencial el 2 de junio. Los seleccionados serán visitados por los capacitadores en sus domicilios entre el 9 de febrero y el 31 de marzo.

Anuncian reunión INE-Segob-SSC

Mañana habrá una rreunión entre el INE, la Segob y Seguridad Ciudadana para hablar de la protección a candidatos y candidatas a cargos de elección. Previo a la sesión del Consejo General del INE de este jueves, la consejera presidenta dijo que el lugar del encuentro está por confirmarse. Podría ser en Palacio Nacional y sin la asistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El lunes no abren los bancos

Recuerda que el lunes 5 de febrero no abrirán las sucursales bancarias en el país. Es día festivo al conmemorarse el Aniversario de la Constitución. Asimismo, al estar entre los días de descanso obligatorio por parte de la Ley Federal del Trabajo (LFT), no habrá labores. En caso de que algún trabajador tenga que presentarse en su centro de trabajo, como lo señala el Artículo 75, recibirá un pago adicional.

Verificación vehicular febrero 2024

Los autos de la CDMX y el Estado de México que verifican en febrero son aquellos con engomado amarillo y terminación de placas 5 o 6, y los de engomado rosa, terminación de placas 7 u 8. En caso de que no lleves a cabo la verificación que te corresponda, recuerda que no podrás circular. Además, tendrás que pagar una multa por verificación vehicular extemporánea.

Qué estados dan licencia permanente

No todos los estados otorgan a sus ciudadanos la licencia de conducir permanente; de hecho, sólo lo hacen 3: Oaxaca, San Luis Potosí y Tamaulipas. Hay casos especiales, por ejemplo, la Ciudad de México (CDMX), donde se implementó el programa por un tiempo. Así que si perdiste tu licencia permanente, podrás solicitar una reposición.

¡Síguenos en Twitter @UnoNoticias y en Facebook!