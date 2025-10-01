GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 1 de octubre de 2025, en un minuto, hasta las 14:00 horas

Rechazan reabrir gobierno de EE. UU.

El Senado de Estados Unidos rechazó este miércoles un plan para poner fin al cierre del gobierno federal, que inició a la medianoche tras fracasar las negociaciones entre el

presidente Donald Trump y los demócratas en el Congreso.

Visas en México

Los trámites de visa en la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México operan con normalidad, pese al cierre de gobierno (shutdown) anunciado en Washington.

8 mil pesos para familias

Familias afectadas por las inundaciones en Nezahualcóyotl, Estado de México, reciben desde hoy una ayuda económica de 8 mil pesos para limpieza y recuperación de sus viviendas.

STUNAM pide 20% de aumento

El Sindicato de Trabajadores de la UNAM (STUNAM) emplazó a huelga el martes 30 de septiembre. Piden un aumento salarial del 20% y un programa de recuperación de ingresos para el personal universitario.

Sale caravana migrante

Esta madrugada cientos de migrantes salieron caminando en una nueva caravana con destino a la Ciudad de México (CDMX). Buscan tener una alternativa y mejores oportunidades para poder tener un estatus legal.

