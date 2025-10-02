Noticias de hoy 1 de octubre de 2025, en un minuto, hasta las 19:00 horas

GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 1 de octubre de 2025, hasta las 19:00 horas:

Sheinbaum propone eliminar fuero

Claudia Sheinbaum anunció que impulsará la eliminación del fuero para legisladores, como parte de la reforma electoral que prevé enviar en febrero de 2026.

Caída en remesas

Banxico informó que las remesas a México acumularon en agosto cinco meses consecutivos de caídas, en medio de la política antimigratoria de Trump.

Apoyos en Neza

Familias afectadas por las inundaciones en Neza, Estado de México, reciben desde hoy una ayuda de 8 mil pesos para limpieza y recuperación de viviendas.

Lluvias históricas

La Ciudad de México registró lluvias históricas durante septiembre, las más intensas en 34 años. Iztapalapa y Tláhuac fueron las alcaldías más afectadas.

Cierre de gobierno en EE. UU.

El Senado de Estados Unidos rechazó hoy un plan para poner fin al cierre del gobierno, mientras la Casa Blanca dijo que los despidos de trabajadores eran “inminentes”.

