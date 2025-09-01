GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 1 de septiembre de 2025, en un minuto, hasta las 14:00 horas

Foto oficial de ministros

Este lunes 1 de septiembre se dio a conocer la fotografía oficial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), integrada por nueve nuevos ministros y ministras. La imagen oficial muestra al pleno encabezado por Hugo Aguilar Ortiz, su presidente.

OCS en China

Los presidentes Xi Jinping y Vladimir Putin encabezaron la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en Tianjin, China, con fuertes críticas a Estados Unidos y Occidente.

Salió a buscar trabajo

Tras cuatro meses de búsqueda, la madre de Josué “Cheche” Guerrero Espino confirmó que encontraron el cuerpo sin vida de su hijo. El joven viajó a Chihuahua por una oferta de trabajo y no lo volvieron a ver; meses después, Josué reapareció en un video diciendo que había sido reclutado por el crimen organizado.

Muere Arnoldo Kraus

El médico Arnoldo Kraus, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y referente de la bioética de México, falleció a los 73 años.

Esto afecta tus finanzas

Frases como “no me alcanza”, “está muy caro” y “no puedo” afectan tus finanzas porque bloquean la creatividad y reduce la posibilidad de tomar decisiones que las mejoren.

