Noticias de hoy 1 de septiembre de 2025, en un minuto, hasta las 14:00 horas
Este lunes 1 de septiembre se dio a conocer la fotografía oficial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), integrada por nueve nuevos ministros y ministras. La imagen oficial muestra al pleno encabezado por Hugo Aguilar Ortiz, su presidente.
Los presidentes Xi Jinping y Vladimir Putin encabezaron la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en Tianjin, China, con fuertes críticas a Estados Unidos y Occidente.
Tras cuatro meses de búsqueda, la madre de Josué “Cheche” Guerrero Espino confirmó que encontraron el cuerpo sin vida de su hijo. El joven viajó a Chihuahua por una oferta de trabajo y no lo volvieron a ver; meses después, Josué reapareció en un video diciendo que había sido reclutado por el crimen organizado.
El médico Arnoldo Kraus, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y referente de la bioética de México, falleció a los 73 años.
Frases como “no me alcanza”, “está muy caro” y “no puedo” afectan tus finanzas porque bloquean la creatividad y reduce la posibilidad de tomar decisiones que las mejoren.
