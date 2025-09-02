Noticias de hoy 1 de septiembre de 2025, en un minuto, hasta las 19:00 horas

GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 1 de septiembre de 2025, hasta las 19:00 horas:

Nuevos ministros

A partir de este 1 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene nuevos integrantes, cuyo presidente es Hugo Aguilar Ortiz.

Primer Informe

Durante su primer informe de Gobierno, Claudia Sheinbaum resaltó la reducción de desigualdad y la integración del Poder Judicial. Reconoció al Congreso por 19 reformas y 40 leyes aprobadas.

Pensiones Bienestar

Atención: si eres beneficiario de alguna pensión del Bienestar, pues los pagos de septiembre se harán desde hoy y hasta el 25, según tu apellido.

Sismo en Afganistán

Más de 800 personas murieron y unas 2 mil 700 resultaron heridas en Afganistán por un sismo de magnitud 6, seguido por cinco réplicas.

Nuevas reglas en visa

A partir de mañana, menores de 14 años y mayores de 79 ya no estarán exentos de entrevista para la visa de no inmigrantes a Estados Unidos.

