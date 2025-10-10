GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 10 de octubre de 2025, en un minuto, hasta las 14:00 horas

Paro en la UNAM

Al menos cuatro planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se encuentran en paro de actividades este viernes, tras reportarse presuntas amenazas en contra de la comunidad estudiantil.

Terremoto en Filipinas

Al menos seis personas murieron tras un poderoso terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el sur de Filipinas y provocó alertas regionales de tsunami, posteriormente levantadas.

Audiencia de Omar “N”

Esta mañana fue la audiencia del exfutbolista Omar “N” en la que se define su situación legal. Fue detenido y acusado del delito de abuso sexual infantil.

Línea 1 del Metro

En la Ciudad de México (CDMX), la Línea 1 del Metro, que corre de Pantitlán a Observatorio, reabrirá totalmente el 16 de noviembre, tras tres años de su modernización.

Adoptan a Cereza y Cerecito

La asociación Huellitas Amor Sin Fronteras confirmó la adopción de Cereza y su cachorro Cerecito, los perros que sobrevivieron a la explosión de una pipa de gas LP ocurrida en el Puente de La Concordia, en Iztapalapa.

