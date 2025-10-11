Noticias de hoy 10 de octubre de 2025, en un minuto, hasta las 19:00 horas

GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 10 de octubre de 2025, hasta las 19:00 horas:

Lluvias en México

Ayer llovió en todo el país y la zona de la Huasteca fue la más afectada. Las precipitaciones dejaron varías víctimas y cientos de casas afectadas.

Un mes de la explosión

A un mes de la explosión de una pipa en el Puente de La Concordia, 9 personas siguen hospitalizadas, 44 fueron dadas de alta y 31 fallecieron.

Retirarán billete

Hoy entró en vigor formalmente la decisión de Banxico de retirar de circulación el billete azul de 20 pesos con Benito Juárez, y con Monte Albán en el anverso.

Alto al fuego

El ejército de Israel anunció la entrada en vigor del alto al fuego en Gaza tras el acuerdo con Hamás, que debe permitir la liberación de los rehenes en 72 horas.

Nobel de la Paz

La opositora María Corina Machado fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz por su defensa de la democracia y los derechos civiles en Venezuela.

