Noticias de hoy 10 de septiembre de 2025, en un minuto, hasta las 14:00 horas

Agradece a México

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, agradeció la cooperación del gobierno de Claudia Sheinbaum y destacó que en menos de seis meses 55 criminales de alto perfil fueron entregados a la justicia estadounidense, calificando el resultado como “histórico”.

Acusado de tráfico sexual

El exlíder de La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, fue acusado en Estados Unidos de tráfico sexual, informó el miércoles la fiscalía federal de Manhattan. Se le señala por abuso de mujeres y niñas durante décadas.

Operativo en Puebla

Durante las últimas horas en Puebla, autoridades federales realizan operativos en gasolineras ubicadas en la zona conurbada para combatir el huachicol.

El Grito en CDMX

Moenia y Micky Jam encabezan las que serán las celebraciones del 15 de septiembre en las alcaldías de la Ciudad de México.

Del Toro está imparable

El ciclista mexicano Isaac del Toro ganó la edición 97 del Giro della Toscana este miércoles 10 de septiembre tras conquistar los 189 kilómetros del recorrido.

