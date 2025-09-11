Noticias de hoy 10 de septiembre de 2025, en un minuto, hasta las 19:00 horas

GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 10 de septiembre de 2025, hasta las 19:0 horas:

Explosión de pipa en CDMX

La explosión de una pipa en Iztapalapa, Ciudad de México, dejó al menos 57 heridos, 19 de ellos de gravedad. Además, 18 autos resultaron afectados.

48 frentes fríos

Entre septiembre de este año y mayo de 2026 se pronostican 48 frentes fríos. Además, el Servicio Meteorológico advirtió que los inviernos cada vez son más cálidos.

Sequía en México

La sequía sigue impactando México pese a las lluvias. Al momento, hay 186 municipios afectados, y Sonora es el estado más afectado.

Amagan transportistas

Transportistas anunciaron que esperan que el 17 de septiembre el Gobierno capitalino solucione sus demandas, o tomarán avenidas principales.

Muere activista

El activista Charlie Kirk, aliado del presidente Trump, murió tras ser baleado en un acto público en una universidad de Estados Unidos.

