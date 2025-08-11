Noticias de hoy 11 de agosto de 2025, en un minuto, hasta las 14:00 horas

GENERANDO AUDIO...

Ciudad de México, una de las peores del mundo

Tras el anuncio del despliegue de la Guardia Nacional en Washington D.C., Donald Trump calificó a la capital mexicana como uno de los “peores lugares del mundo para vivir”.

El precandidato presidencial y senador colombiano Miguel Uribe, quien fue atacado a balazos en junio, falleció tras pasar dos meses en cuidados intensivos.

Cae líder del crimen organizado en Sinaloa

Autoridades mexicanas detuvieron a cuatro integrantes del crimen organizado durante un operativo en Los Mochis, Sinaloa; entre ellos a uno de los principales líderes.

Adidas compensará su error

Adidas, marca que lanzó las sandalias Oaxaca Slip On, se disculpó por medio de una carta, donde también aceptó reparar el daño causado.

UNAM inicia ciclo escolar 2025-2026

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) inició este lunes el ciclo escolar 2025-2026, dando la bienvenida a más de 84 mil estudiantes de bachillerato y licenciatura.

