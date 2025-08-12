Noticias de hoy 11 de agosto de 2025, en un minuto, hasta las 19:00 horas

GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 11 de agosto de 2025, hasta las 19:00 horas:

Trump habla sobre seguridad en CDMX

Trump desplegará a la Guardia Nacional en Washington D. C., pues asegura que su criminalidad es mayor a la de Ciudad de México, a la que calificó como una de las peores para vivir.

Gusano barrenador en México

Agricultura informó que en siete estados hay casos de gusano barrenador: Veracruz, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco y Oaxaca.

Violencia en Sinaloa

Sigue la violencia en Sinaloa. Durante este fin de semana, se registraron 19 homicidios en distintos municipios de la entidad.

Accidente carretero

Un aparatoso accidente en la carretera federal 45, en Zacatecas, entre un autobús, un tractocamión y una camioneta, dejó una persona fallecida.

Muere aspirante presidencial

El precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe, quien fue atacado a balazos en junio, falleció tras pasar dos meses en cuidados intensivos.

