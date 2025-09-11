GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 11 de septiembre de 2025, en un minuto, hasta las 14:00 horas

Al menos 8 muertos tras explosión

La explosión de una pipa de gas y varios vehículos en las inmediaciones del Puente de la Concordia y Calzada Ignacio Zaragoza, en Iztapalapa, dejo al menos 8 fallecidos y 94 lesionados.

Seguridad en traslado

Tras lo ocurrido en el Puente de la Concordia, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que se reforzará la seguridad en el traslado de hidrocarburos y se investigará el accidente.

Caracas responde

Venezuela activó la madrugada del jueves una operación militar de “resistencia” ante lo que ha calificado como una “amenaza” de Estados Unidos por su movilización de tropas al Caribe.

Exigen paz

Las manifestaciones por la paz en Sinaloa llegaron este jueves a la Ciudad de México, donde un grupo de ciudadanos protestó de manera pacífica afuera de Palacio Nacional para exigir mayor seguridad en el estado.

Del Toro gana

El ciclista Isaac del Toro ganó la Coppa Sabatini 2025, en Italia, y se convirtió en apenas el tercer latinoamericano en ganar esta competencia en el “viejo continente”. Con este logro, el mexicano ya acumula 15 triunfos en el año.

