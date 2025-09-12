Noticias de hoy 11 de septiembre de 2025, en un minuto, hasta las 19:00 horas
Noticias de hoy 11 de septiembre de 2025, hasta las 19:00 horas:
Víctima de explosión
Autoridades informaron que el número de fallecidos por la explosión de la pipa en Iztapalapa subió a 8, y 22 heridos están en estado crítico.
Empresa Silza
Por su parte, la empresa Silza, dueña de la pipa, informó que sí tiene seguro y que ya comenzó el proceso para responder por los daños.
Depresión tropical
Esta tarde se formó la depresión tropical Trece-E, en el Pacífico, entre Punta Maldonado y Acapulco, en Guerrero.
Suspenden vuelos
Por el desfile del 16 de septiembre, los despegues y aterrizajes en el Aeropuerto Capitalino serán suspendidos de 9 a 14 horas.
Atentado a las Torres Gemelas
Hoy se cumplen 24 años del atentado a las Torres Gemelas en Nueva York, donde más de 2 mil 900 personas murieron.
[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]
¡Síguenos en Twitter @UnoNoticias y en Facebook!