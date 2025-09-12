Noticias de hoy 11 de septiembre de 2025, en un minuto, hasta las 19:00 horas

GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 11 de septiembre de 2025, hasta las 19:00 horas:

Víctima de explosión

Autoridades informaron que el número de fallecidos por la explosión de la pipa en Iztapalapa subió a 8, y 22 heridos están en estado crítico.

Empresa Silza

Por su parte, la empresa Silza, dueña de la pipa, informó que sí tiene seguro y que ya comenzó el proceso para responder por los daños.

Depresión tropical

Esta tarde se formó la depresión tropical Trece-E, en el Pacífico, entre Punta Maldonado y Acapulco, en Guerrero.

Suspenden vuelos

Por el desfile del 16 de septiembre, los despegues y aterrizajes en el Aeropuerto Capitalino serán suspendidos de 9 a 14 horas.

Atentado a las Torres Gemelas

Hoy se cumplen 24 años del atentado a las Torres Gemelas en Nueva York, donde más de 2 mil 900 personas murieron.

