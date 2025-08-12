GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 12 de agosto de 2025, en un minuto, hasta las 14:00 horas

FGR apelará liberación de Israel Vallarta

El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, anunció que se apelará la decisión judicial que absolvió a Israel Vallarta tras 20 años preso sin sentencia.

AICM suspende operaciones por segundo día

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) suspendió operaciones de aterrizaje y despegue por segunda ocasión en dos días, las actividades se reanudaron después de las 11:00 horas de este martes.

Se entregan voluntariamente

Este martes por la mañana, Jorge “N” y Jesua “N”, jóvenes acusados de participar en la violación tumultuaria en contra de Susan “N” se entregaron voluntariamente ante las autoridades de Campeche.

Asesinan a locutora de radio

Geovanna Ramírez, locutora de radio, conocida por trabajar con medios como Exa Monterrey, fue encontrada sin vida en Silao, así lo confirmaron autoridades del estado de Guanajuato

Aumentan en México casos de viruela símica

La Secretaría de Salud informó que en México se tienen registrados 493 casos de viruela símica; los más afectados son los hombres, quienes registran más del 99% de los casos.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

¡Síguenos en Twitter @UnoNoticias y en Facebook!