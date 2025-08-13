Noticias de hoy 12 de agosto de 2025, en un minuto, hasta las 19:00 horas

GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 12 de agosto de 2025, hasta las 19:00 horas:

Cutzamala se recupera

Gracias a las lluvias de los últimos días, el Sistema Cutzamala se sigue recuperando: en las últimas dos semanas, subió un 4.9%.

EE. UU. alerta por viajes a México

Estados Unidos emitió alerta de viaje para los 32 estados de México. Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas tienen el nivel 4 de alerta.

Se entregan 2 en Campeche

Hoy se presentaron ante el MP, voluntariamente, dos jóvenes acusados de presunta violación tumultuaria en contra de la joven Susan en Campeche.

Se revisarán contratos

La presidenta Sheinbaum dijo que se revisarán los contratos de Pemex, luego de que Estados Unidos acusara a dos empresarios mexicanos de sobornar a funcionarios de la empresa.

Apelarán liberación

La Fiscalía apelará la liberación de Israel Vallarta, vinculado con la banda “Los Zodiaco”, relacionados con el secuestro de seis personas.

