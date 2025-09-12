GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 12 de septiembre de 2025, en un minuto, hasta las 14:00 horas

Tormenta tropical Mario

La depresión tropical Trece-E evolucionó a la tormenta tropical Mario, la cual se desplaza paralela a las costas de Guerrero y Michoacán. La amplia circulación del sistema provocará lluvias muy fuertes, rachas de viento y oleaje elevado en el Pacífico central mexicano.

Difunden primera imagen

Después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diera a conocer la detención del asesino del político conservador Charlie Kirk, quien era cercano a él, ahora se conoce la identidad del responsable.

No habrá Grito

El municipio de San Ignacio, Sinaloa, anunció que se cancelan los festejos del Grito de Independencia y el desfile cívico del 16 de septiembre, debido a la inseguridad en la zona.

Historias de las víctimas

Estudiantes, un padre de familia y un profesor, son parte de las víctimas que perdieron la vida en la explosión de una pipa en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

Eclipse solar en línea

El 21 de septiembre ocurrirá un eclipse parcial de Sol, el cual no será visible en México, sin embargo, el portal especializado Time and Date transmitirá en vivo este fenómeno astronómico.

