Noticias de hoy 12 de septiembre de 2025, en un minuto, hasta las 19:00 horas

Noticias de hoy 12 de septiembre de 2025, hasta las 19:00 horas:

Víctimas tras explosión

La cifra de personas fallecidas por la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa aumentó a 10. Además, 54 permanecen hospitalizadas.

Salud de Disculpa

La Secretaría de Salud se disculpó con la familia de Alicia, víctima de la explosión y que ahora es conocida como la abuelita heroína, por informar erróneamente que había fallecido.

Tormenta Mario

La depresión tropical Trece-E evolucionó a la tormenta tropical Mario, que se desplaza paralela a las costas de Guerrero y Michoacán.

Cae asesino de activista

Fue capturado el hombre acusado de matar al activista de derecha Charlie Kirk en Estados Unidos, después de que un familiar ayudara a entregarlo.

Cena en el torito

Autoridades informaron que las personas que sean detenidas en el alcoholímetro el 15 de septiembre cenarán pambazos en “el torito”.

