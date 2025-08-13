Noticias de hoy 13 de agosto de 2025, en un minuto, hasta las 14:00 horas
Tesoro de EE. UU. sanciona a CJNG
Estados Unidos anunció sanciones a una red de fraude vinculada al Cártel de Jalisco Nueva Generación
Afectaciones por las lluvias
Según la titular de la Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil capitalina, entre 75 y 100 viviendas resultaron afectadas
Trump amenaza a Rusia
Donald Trump amenazó a Rusia con “consecuencias muy graves” si Vladímir Putin no pone fin a la guerra en Ucrania.
Caso Ana Ameli
Se cumplió un mes de la desaparición de Ana Ameli, estudiante de Biología de la UNAM, fue vista por última vez en el Ajusco, en Tlalpan
Séptimo oro a México
Ana Luisa Abraham le da su séptimo oro a México con una rutina de pelota con 24 mil puntos en los Juegos Panamericanos.