Noticias de hoy 13 de agosto de 2025, en un minuto, hasta las 14:00 horas

| 13:01 | Redacción | Uno TV

Tesoro de EE. UU. sanciona a CJNG

Estados Unidos anunció sanciones a una red de fraude vinculada al Cártel de Jalisco Nueva Generación

Afectaciones por las lluvias

Según la titular de la Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil capitalina, entre 75 y 100 viviendas resultaron afectadas

Trump amenaza a Rusia

Donald Trump amenazó a Rusia con “consecuencias muy graves” si Vladímir Putin no pone fin a la guerra en Ucrania.

Caso Ana Ameli

Se cumplió un mes de la desaparición de Ana Ameli, estudiante de Biología de la UNAM, fue vista por última vez en el Ajusco, en Tlalpan

Séptimo oro a México

Ana Luisa Abraham le da su séptimo oro a México con una rutina de pelota con 24 mil puntos en los Juegos Panamericanos.

Te recomendamos:

¿Cuándo termina la temporada de lluvias 2025 en México? Esto dicen expertos

Ciencia y Tecnología

¿Cuándo termina la temporada de lluvias 2025 en México? Esto dicen expertos

Caso Vallarta: FGR buscará revertir absolución

Sergio Sarmiento

Caso Vallarta: FGR buscará revertir absolución

¿Cuándo inicia el registro de Jóvenes Construyendo el Futuro en CDMX para mayores de 30 años?

Becas

¿Cuándo inicia el registro de Jóvenes Construyendo el Futuro en CDMX para mayores de 30 años?

Caso Irma Hernández en Veracruz: extorsiones suben 60% de enero a junio en la entidad

Veracruz

Caso Irma Hernández en Veracruz: extorsiones suben 60% de enero a junio en la entidad

Etiquetas: