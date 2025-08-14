Noticias de hoy 13 de agosto de 2025, en un minuto, hasta las 19:00 horas

GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 13 de agosto de 2025, hasta las 19:00 horas:

Traslado de 26 presos a EE. UU.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aseguró que el traslado de 26 líderes criminales a Estados Unidos fue para evitar que siguieran operando desde las cárceles.

Red ligada al CJNG

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra 4 mexicanos y 13 empresas vinculadas a un esquema de fraude operado por el Cártel Jalisco.

Víctimas de trata

La Fiscalía de Quintana Roo rescató a 15 mujeres víctimas de trata de personas durante un cateo realizado en un bar ubicado en Tulum.

AICM vuelve a la normalidad

Luego de dos días, el tráfico aéreo de la Terminal 2 del Aeropuerto capitalino empezó a restablecerse y los vuelos empezaron a salir en tiempo y forma.

Trump amenaza a Rusia

El presidente Trump amenazó a Rusia con “consecuencias muy graves” si su homólogo ruso Vladimir Putin no pone fin a la guerra en Ucrania.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

¡Síguenos en Twitter @UnoNoticias y en Facebook!