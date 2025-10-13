GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 13 de octubre de 2025, en un minuto, hasta las 14:00 horas

“Tenemos paz”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, proclamó este lunes “la paz en Oriente Medio” al firmar en Egipto una declaración junto a los líderes de Qatar y Turquía para poner fin a la guerra en Gaza.

Desaparecidos por lluvias

Ante la emergencia por las lluvias en México, la Coordinación Nacional de Protección Civil activó la línea telefónica 079 para reportar personas desaparecidas o solicitar información sobre afectados en los estados que sufrieron daños.

Caso Kimberly Moya

Se reportó la detención de dos hombres presuntamente relacionados con la desaparición de Kimberly Moya estudiante del CCH Naucalpan, vista por última vez el 2 de octubre.

Cae “gotera”

La Fiscalía de Campeche detuvo en Ciudad del Carmen a Jenideth “N”, joven “gotera” que drogó a un adulto mayor para robarle 100 mil pesos en Apodaca, Nuevo León.

Más tormentas

Tras una semana de intensas lluvias el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó que este lunes 13 de octubre de 2025 se esperan nuevas tormentas en más de 20 estados.

