Noticias de hoy 13 de octubre de 2025, en un minuto, hasta las 19:00 horas

Noticias de hoy 13 de octubre de 2025, hasta las 19:00 horas:

Saldo de lluvias atípicas

Las lluvias atípicas de estos días dejaron afectaciones en 111 municipios de Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí. Hay, al menos, 64 fallecidos y 65 desaparecidos.

Siguen las lluvias

Y el pronóstico indica que se esperan fuertes lluvias en Chiapas, Sonora, Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Quinta Roo.

Caen 2 por caso Kimberly Moya

Fueron detenidos dos hombres presuntamente relacionados con la desaparición de Kimberly Moya González, estudiante del CCH Naucalpan.

Paz en Medio Oriente

Trump proclamó la paz en Oriente Medio tras firmar con Egipto, Catar y Turquía una declaración como garantes del acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza.

Alertan por uso de IA

La Policía Cibernética alerta sobre los riesgos de la inteligencia artificial para niños, pues puede generar contenido sesgado, violento o erróneo.

