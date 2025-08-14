GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 14 de agosto de 2025, en un minuto, hasta las 14:00 horas

Detienen a exdirector de Pemex

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Carlos Alberto Treviño Medina, fue detenido en Estados Unidos en relación con el caso Odebrecht y las denuncias presentadas por Emilio Lozoya.

Estados con más accidentes carreteros

El Inegi informó que Zacatecas, Nayarit y Sinaloa son los estados donde se presentan más accidentes carreteros, realidad que cobra miles de vidas cada año.

Culiacán marcha por la paz

Un grupo de organizaciones convocaron a una marcha por la paz en Culiacán, el próximo domingo 7 de septiembre. Esta protesta se realizará pocos días antes de que se cumpla un año del inicio de la ola de violencia en Sinaloa.

CDMX, una de las mejores

La Ciudad de México fue reconocida como una de las mejores ciudades del mundo para vivir en 2025 según la generación Z. Ocupó el lugar 8 de un ranking global por ser una de las más asequibles para los jóvenes.

Seguirán lluvias fuertes

Para este miércoles 13 de agosto se pronostican lluvias fuertes a muy fuertes en el norte, noreste, occidente, centro, oriente y sur de México.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

¡Síguenos en Twitter @UnoNoticias y en Facebook!