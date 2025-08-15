Noticias de hoy 14 de agosto de 2025, en un minuto, hasta las 19:00 horas

GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 14 de agosto de 2025, hasta las 19:00 horas:

Trump habla sobre fronteras

El presidente Trump habló sobre la situación actual en las fronteras norte y sur de su país, y presumió que México y Canadá cumplen sus órdenes en estos aspectos.

Seguirán las lluvias

Las lluvias intensas en México continuarán, por lo menos, hasta el domingo. Los meses de agosto y septiembre son estadísticamente los de mayor lluvia.

Detienen a exdirector de Pemex

El exdirector de Pemex, Carlos Treviño, fue detenido en Estados Unidos en relación con el caso Odebrecht y las denuncias presentadas por Emilio Lozoya.

Accidentes carreteros

Según datos del Inegi, Zacatecas, Nayarit y Sinaloa son los estados donde se registraron más accidentes carreteros durante 2024.

Rescatan a menor

Policías capitalinos rescataron a una menor que presentó intoxicación por inhalación de humo tras un incendio en la alcaldía Iztapalapa.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

¡Síguenos en Twitter @UnoNoticias y en Facebook!