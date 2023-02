Las noticias en un minuto 19:00 horas. 14 de febrero de 2023

Consulta, en un minuto, las noticias más importantes de hoy 14 de febrero de 2023 hasta las 19:00 horas:

Atento a fraude: suplantan a 30 financieras

Condusef alertó sobre la suplantación de identidad de 30 empresas financieras, que buscan defraudar o engañar a quienes solicitan un crédito.

Mató a su pareja para no pagarle deuda

Un hombre fue aprehendido por la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México por el feminicidio de su pareja, a quien asesinó para no pagarle una deuda.

¿Cuándo depositarán la pensión de marzo?

Si eres jubilado por el IMSS, tu pensión de marzo será depositada el primer día del mes, pero si es por parte del ISSSTE, la recibirás el 28 de febrero.

Sismo en Turquía, el peor desastre natural en un siglo

La Organización Mundial de la Salud calificó el terremoto en Turquía y Siria como el “peor desastre natural” en 100 años en la región europea, con 35 mil fallecidos.

Objetos derribados no parecen ser chinos: EU

La Casa Blanca dijo que los objetos voladores no identificados derribados días atrás no parecen estar vinculados con China o algún programa de espionaje.



