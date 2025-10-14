Noticias de hoy 14 de octubre de 2025, en un minuto, hasta las 14:00 horas

GENERANDO AUDIO...

Sin pruebas contra bancos

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos no presentó pruebas contundentes que demostraran operaciones de lavado de dinero en las instituciones financieras mexicanas CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa.

Alerta por Río Pánuco

Tras las fuertes lluvias registradas en varias entidades de la República, en la zona norte de Veracruz, en la frontera con Tamaulipas, se alertó a la población por la crecida del río Pánuco. Por ello, se pidió acudir a los albergues.

Ejército israelí abre fuego

La Defensa Civil de Gaza denunció este martes que seis palestinos murieron en distintos incidentes a manos del ejército israelí, pese a la tregua vigente entre Israel y Hamás. Las víctimas fueron alcanzadas mientras inspeccionaban sus viviendas destruidas.

Bajas temperaturas

El frente frío número 7, ingresará al país el miércoles y afectará gran parte del territorio hasta el viernes 17 de octubre. Provocará temperaturas de hasta -5 °C en zonas serranas y lluvias intensas en el sur y sureste.

Zombis en octubre

Zombis invadirán la Ciudad de México este sábado 18 de octubre, para recrear la icónica coreografía del video “Thriller” de Michael Jackson. La Marcha Zombie 2025 se realizará frente al Monumento a la Revolución.

