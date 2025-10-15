Noticias de hoy 14 de octubre de 2025, en un minuto, hasta las 19:00 horas

GENERANDO AUDIO...

Frente frío número 7

El frente frío número 7 ingresará mañana por el noroeste del país. Afectará gran parte del territorio y provocará hasta -5 grados en zonas serranas y lluvias intensas en el sur y sureste.

Cutzamala, casi al 100%

El sistema Cutzamala se encuentra en un 95.58% de su capacidad, pues en una semana incrementó un 3.08%. Es el nivel más alto en últimos 7 años.

Protestas en el SAT

Trabajadores del SAT bloquearon vialidades de Ciudad de México y protestaron de brazos caídos en las oficinas para pedir mejoras salariales y condiciones dignas.

Alerta por río Pánuco

Hay alerta en el sur de Tamaulipas y el norte de Veracruz, pues el río Pánuco está a 4 centímetros de desbordarse. Autoridades preparan albergues.

Ataca EE. UU. narcobuque

Estados Unidos atacó un presunto narcobuque en aguas internacionales frente a Venezuela. Según reportes oficiales, seis hombres murieron.

