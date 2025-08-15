GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 15 de agosto de 2025, en un minuto, hasta las 14:00 horas

Reunión Trump-Putin

Donald Trump y Vladimir Putin se reunieron en Alaska. Eligieron esa región porque implica que el presidente de Rusia sólo cruce el estrecho de Bering y evita que pise un país intermedio.

El Pentágono apunta al Caribe

El Pentágono inició el despliegue de fuerzas aéreas y navales en el sur del mar Caribe para enfrentar amenazas de cárteles de la droga latinoamericanos.

Abren paso a pipas de Pemex

Luego de tres días de bloqueo en la Terminal de Almacenamiento y Reparto de Petróleos Mexicanos en Tapachula, Chiapas; trabajadores jubilados permitieron la salida de pipas de combustible, tras un acuerdo parcial con la empresa.

¿Son de Michoacán?

Autoridades de Sahuayo, Michoacán, reclamaron que el modelo de huaraches presentado por Adidas no es de Oaxaca, sino de su comunidad.

IA, como psicólogo

Jóvenes utilizan a ChatGPT y otras IAs como psicólogo. La sobredependencia a estas herramientas termina por hacerles daño, los lleva a no pensar y sólo aplicar lo que ahí encuentran.

