Noticias de hoy 15 de agosto de 2025, en un minuto, hasta las 19:00 horas

Noticias de hoy 15 de agosto de 2025, hasta las 19:00 horas:

Reunión Putin-Trump

Tras la reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin, el presidente estadounidense aseguró que quedan “pocos” asuntos por resolver. Por su parte, Putin dijo que espera que el “entendimiento” alcanzado contribuya a la paz en Ucrania.

Erin se convierte en huracán

Erin se convirtió en huracán categoría 1 al este de Cancún; es el primero de la temporada en el Atlántico.

Endurecen sanciones

Diputados de Ciudad de México aprobaron aplicar de 24 a 36 horas de arresto inconmutable a los franeleros

Movilización en Periférico Sur

Una movilización policiaca se registró esta mañana en las laterales de Periférico Sur, donde un hombre fue detenido por intentar robar un auto.

Explota departamento

La acumulación de gas en un edificio de la alcaldía Benito Juárez provocó la explosión de un departamento, dejando 4 heridos.

