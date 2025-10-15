GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 15 de octubre de 2025, en un minuto, hasta las 14:00 horas

Subirán refrescos y cigarros

La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó los dictámenes correspondientes a la Ley de Ingresos de la Federación 2026. Se presentaron varios gravámenes, entre ellos, hasta el 10.5% a quienes vendan productos a través de plataformas digitales y un incremento gradual al precio por cigarro.

Estados Unidos anuncia multa

Estados Unidos impuso una multa de 5 mil dólares a toda persona que cruce ilegalmente su frontera. El anuncio fue emitido con un video en redes sociales.

Facultad de Química

Alumnos de diversas facultades de la UNAM, como la de Química, dijeron temer por su seguridad, pues aseguraron que las autoridades estudiantiles son omisas ante sus exigencias.

Bloqueo en Viaducto

Trabajadores del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en la alcaldía Iztacalco, cerraron los carriles centrales del Viaducto con dirección al aeropuerto. Exigen una mesa de diálogo con autoridades del SAT y Secretaría del Trabajo, quienes se han negado a conversar.

Fake News por inundaciones

¡Ojo con las noticias falsas! UnoTV te cuenta sobre la información que es mentira de las inundaciones en Veracruz.

