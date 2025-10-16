Noticias de hoy 15 de octubre de 2025, en un minuto, hasta las 19:00 horas

GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 15 de octubre de 2025, hasta las 19:00 horas:

Aprueban Ley de Ingresos

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Ingresos, por lo que el próximo año subirán impuestos a refrescos, cigarros y ventas online.

Le quitan visa a Astudillo

Héctor Astudillo, exgobernador de Guerrero, es uno de los políticos a los que Estados Unidos les quitó la visa. El político explicó no le han informado la razón.

Saldo de lluvias

El Gobierno informó que la cifra de fallecidos por las lluvias en México aumentó a 66, mientras que 75 personas continúan desaparecidas.

Garantizan T-MEC

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, garantizó que el T-MEC sobrevivirá al proceso de renegociación programado para el próximo año.

Trump vs cárteles

Donald Trump dijo que considera realizar ataques terrestres contra cárteles de Venezuela, tras una serie de golpes en altamar contra supuestas narcolanchas.

